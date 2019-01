Vzpomínáte na Discopříběh? V Písku se znovu otevře sjezdovka z filmového hitu

Písek dnes otevřel modernizovanou sjezdovku na Hradišti, která byla mimo provoz více než deset let. Rekonstrukce přes 40 let starého areálu, kde se natáčela i jedna epizoda z filmu Discopříběh, stála 14,4 milionu Kč. Svah je dlouhý 230 metrů. ČTK to řekla mluvčí radnice Irena Malotová. První večerní lyžování je dnes mimořádně zdarma. Otevřeno bude od úterý do neděle.