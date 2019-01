Zemanův viceprezident, nebo mluvčí? Ovčáček slaví kulatiny, pokládá se za "vojáka"

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Někteří lidí tvrdí, že se Jiří Ovčáček chová spíše jako Zemanův viceprezident než mluvčí, on sám se přitom považuje za bojovníka. "Jasně jsem deklaroval, že budu pana prezidenta bránit proti útokům. V tomto směru se někteří politici mimořádně činili. To samé platí pro řadu médií. Jsem voják v první linii, kde se střílí. To je realita," řekl například Hospodářským novinám mluvčí, který se za Zemana postavil například v kauze kolem údajného citátu Ferdinanda Peroutky.

Vtipný dárek k blížícím se narozeninám, který mi udělal velkou radost! pic.twitter.com/02e9xEZj8G — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 8. ledna 2019

Ovčáček pochází z pražské úřednické rodiny, studoval na Arcibiskupském gymnáziu, odkud ale odešel ve třetím ročníku poté, co se vedení školy nelíbily jeho nazeleno obarvené vlasy. Po maturitě se zapsal na andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou však nedokončil.

Po roce 2000 se začal věnovat žurnalistice, působil ve čtrnáctideníku radnice Prahy 10 a v září 2002 nastoupil na inzerát do komunistických Haló novin, kde nakonec strávil dva roky.

"Byly to stranické noviny, takže jsem popisoval stranické události. Není to moje výkladní skříň, ale životní zkušenost, nezříkám se jí," vzpomínal na často připomínaný začátek jeho profesní dráhy.

Poté krátce působil v Blesku a mezi roky 2005 a 2007 pracoval pro ČSSD vedenou Jiřím Paroubkem, se kterým se ale nerozešel v nejlepším. Předtím, než nastoupil na Pražský hrad, působil Jiří Ovčáček, o kterém vznikla i divadelní hra, téměř šest let jako politický redaktor v deníku Právo.