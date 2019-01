Co to kecáte? Luděk Sobota promluvil o nadávkách, které si vyslechl kvůli vyznamenání od Zemana

Sobota o víkendu v ČT vzpomínal nejen na spolupráci s Miroslavem Šimkem, ale i na to, jak převzal z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Podle něj mu toto ocenění přineslo velké problémy.

„Měl jsem teď velký problém s tím, že jsem dostal vyznamenání od prezidenta republiky. Najednou mi to začali vytýkat i mí kamarádi dokonce. A já jim říkal: Co to kecáte? Vždyť naopak – já jsem na to hrdej. A oni nato, že prej jsem naivní,“ postěžoval si Sobota.

„Tak tady se něco říká, že se nějak rozděluje společnost, nebo že ji Zeman rozděluje. Já nevím, myslím, že Zeman ji nerozděluje, že ji rozdělují sami lidé. Ale já se do toho nechci míchat,“ uvedl bavič, který se o politice příliš bavit nechtěl.

„Já jako komik jsem se snažil do politiky nikdy neplést. A to, že jsem dostal tu cenu, za to nemůžu“ dodal.

Už dříve Sobota přiznal, že informace, že dostane vyznamenání, pro něj bylo milé překvapení. Zarazilo ho ale, že někteří z těch, které chtěl Miloš Zeman vyznamenat, ocenění odmítli. „To mi připadá jako určité ignorantství. Protože přeci jen dostat od prezidenta republiky vyznamenání, to už něco znamená. Já jsem byl rád, ale že by to bylo zlomové pro můj život, to asi ne,“ nechal se slyšet Sobota.

Komik ocenění získal v roce 2017, tedy vyznamenání dostali například také populární herci a zpěváci jako Jan Skopeček a Juraj Kukura, Helena Vondráčková, Yvetta Simonová, Jaromír Nohavica, Jarmila Šuláková in memoriam, či režisér Zdeněk Troška.