Světová soutěž ohňostrojů Ignis Brunensis letos připomene jubilea brněnských univerzit

Podle nově zavedeného pravidla festivalu budou vítězné týmy z let 2018 až 2021 vyzvány k účasti do výročního pětadvacátého ročníku. „První se svým loňským vítězstvím nominovali do soutěže laureátů v roce 2022 francouzští ohňostrůjci Pok 2.0 Lux Factory,“ upřesnil za producentský tým Ondřej Morávek z pořádající společnosti SNIP & CO.

Účastnické země a ohňostrojné společnosti letošního dvaadvacátého ročníku odtajní pořadatelé v březnu. Je jako vždy se na co těšit, a to i proto, že si přehlídka IGNIS BRUNENSIS vydobyla pevnou pozici mezi nejvýznamnějšími světovými ohňostrojnými festivaly, mezi takovými destinacemi jako jsou Montreal, Vancouver, Cannes nebo Hannover.

Ohňostrojnou přehlídku bude i letos provázet kolem padesáti zábavních a prezentačních akcí. Festivalovým podtitulem je letos Brno – univerzitní město a především jubilea 120 let Vysokého učení technického v Brně, 100. výročí Masarykovy univerzity, 100 let Mendelovy univerzity v Brně, ale i loňská stovka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. „Letošní kulatá výročí brněnských univerzit budou také s pasáží věnovanou brněnským ‚šalinám‘ ústředními motivy finálového ohňostroje v sobotu 15. června nad Špilberkem,“ prozradil Morávek.

Stejně tak Dopravní nostalgie (15. až 16. června) připomene jízdním defilé a výstavou historických vozidel veřejné dopravy v sobotu 15. června na brněnském náměstí Svobody výročí 150 let městské hromadné dopravy v Brně. Po letech by se měl v ulicích objevit tramvajový vůz tažený koňmi společně s populární parní tramvají Caroline z počátků MHD a dalšími technickými skvosty. V neděli 16. června se připojí také oslavy 15 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

O závěrečném festivalovém víkendu se uskuteční tradiční přehlídka mladých umělců Mozartovy děti. A inscenací Městského divadla Brno Romeo a Julie odstartuje již desátý seriál divadelních a koncertních představení Léto na Biskupském dvoře v areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu, který probíhá i během letních prázdnin. Zkrátka řečeno, Brno – město uprostřed Evropy už před prázdninami znovu zaplaví pestrá zábava i poznávání. Průběžné informace jsou na www.ignisbrunensis.cz