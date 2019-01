Kraus promluvil o věci velmi důležité pro Čechy. Mnohým se to ale nebude líbit

Kraus prozradil, že se ještě před příchodem na jeviště díval, jak v Británii probíhá rozprava o parlamentu kvůli brexitu. „Je to důležité i pro nás. Myslím, že pro nás je – kromě toho, že si Británie rozhoduje sama o tom, jak a za jakých podmínek vystoupí – důležité, že je to právě na základě referenda,“ myslí si moderátor.

Právě referendum je podle něj v Česku nepatřičně oslavované jako zázračný recept na to, jak si lidi vládnou. „Ani náhodou! A na britském referendu o brexitu to vidíte výborně. Kdyby bylo dneska, s velkou pravděpodobností by většina rozhodla, že v Evropské unii zůstanou. V kategorii 18-24 let 70 % občanů Británie volilo zůstat v EU, ale měli smůlu, protože 60 % občanů nad 50 let volilo odejít. Stejně tak většina v Londýně volila zůstat, ale v Birminghamu většina volila odejít,“ vypočítával Kraus.

„Mohli byste si říkat, že Londýn by mohl mít větší právo než Birmingham – ale nemůže mít. Referendum je jaksi volba davu, protože při referendu se všichni staneme součástí davu. A dav hlasuje podle emocí – dneska prší, tak mám tuhle náladu, zítra bude slunce, rozhodneme jinak,“ varuje před úskalím všelidového hlasování.

O jednom z prvních referend podle něj hovoří i Bible. „Pilát říkal o Ježíšovi, že je nevinný, i když ho předtím nechal trošku promučit. Říkal, že je nevinný, ale všichni řvali: Ukřižuj ho! Ani tehdy to nebylo žádné vítězné rozhodnutí. Sledujte, jak referendum není žádná výhra,“ dodal moderátor na závěr.