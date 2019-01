Aktivisté to vzdali. Po sedmi dnech opustili střechu Kliniky

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Na střeše zůstala pětice na protest proti vyklizení domu, který patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Správa chce budovu rekonstruovat a přestěhovat do ní své úředníky.

Lidé, kteří po vyklizení domu exekutorem minulý týden zůstali na střeše, podle dřívějších vyjádření zástupců kolektivu sociálního centra v budově žili a neměli kam jít. Ostatní stoupenci centra Kliniky opustili objekt již minulý čtvrtek a pátek. Vyjádření aktivistů, kteří dnes jako poslední objekt opustili, ČTK shání.

Podle mluvčí Exekutorské komory Lenky Desatové bude exekutor Ivo Luhan v pátek v 11:00 u budovy, dnes nechtěl svůj další postup komentovat. Dům v minulých dnech pracovníci exekutora zabezpečili a po skončení exekuce jej převezme SŽDC.

Ta se v budoucnu chystá budovu zrekonstruovat a nastěhovat do ní kanceláře zhruba pro padesát úředníků ze svých 431 zaměstnanců, kteří v Praze pracují v pronajatých budovách. V polovině roku plánuje SŽDC uspořádat soutěž na dodavatele rekonstrukce.

Samotné opravy by podle mluvčí správy Kateřiny Šubové měly trvat 1,5 roku a podle odhadů vyjdou na zhruba 40 milionů korun. Členové Kliniky tvrdili, že rekonstrukce nezačne ještě minimálně rok a nejméně do té doby mohli v budově dále působit. O převzetí domů projevil zájem magistrát, podle SŽDC to však z právních důvodů není možné.