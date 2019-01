Na Václavském náměstí se zapálil muž. Nedaleko místa, kde se upálil Palach

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Bezpochyby tam zasahuje pražská policie. Informace je rovněž na policejním Twiteru, takže to mohu potvrdit," sdělil serveru EuroZprávy tiskový mluvčí policie Jozef Bocán.

Muž, ročník 1964, se prý v horní části Václavského náměstí poblíž sochy svatého Václava polil hořlavinou a zapálil. Lidé ho uhasili, údajně měl popálené jen ruce a obličej.

Zaměstnankyně nedaleké kavárny Starbucks viděly, jak se hořícího člověka snaží lidé hasit s použitím oblečení, pak si do kavárny přiběhli pro hasicí přístroj. Další očitý svědek řekl novinářům, že dotyčného muže viděl ještě předtím, než se zapálil. Podle svědka stál před sochou svatého Václava s cedulí s nápisy a něco říkal. Okolnosti události i motiv jednání policie zatím vyšetřuje.

Posádky ZZS HMP poskytly na Václavském náměstí neodkladnou péči popálenému muži. Záchranáři pacienta s popáleninami na cca 30 % těla uvedli do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do FNKV. Zasahovali: RZP, RLP a inspektor. — ZZS HMP (@zzshmp) 18. ledna 2019

Následně ho do své péče převzali záchranáři, kteří mu poskytli neodkladnou první pomoc. Muž má mít popáleniny na zhruba 30 % těla, lékaři ho tedy uvedli do umělého spánku a transportovali do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se nachází speciální popáleninové centrum.

Na místo dorazili chemici pražských hasičů, kteří budou zjišťovat o jakou hořlavinu šlo. Výsledky předáme @PolicieCZ, která případ šetří. pic.twitter.com/a5urmCN5PV — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 18. ledna 2019

Okolnosti události i případný motiv je v současnosti předmětem vyšetřování. Z toho důvodu dochází na Václavském náměstí k odklonu dopravy do ulice Krakovská.

Z důvodu vyšetřování dochází na Václavském náměstí k odklonu dopravy do ulice Krakovská. — Policie ČR (@PolicieCZ) 18. ledna 2019

Muž se k činu odhodlal ve chvíli, kdy si Česká republika připomíná 50. výročí hrdinského činu Jana Palacha, který se nedaleko od místa dnešního činu zapálil 16. ledna 1969. Učinil tak na protest proti potlačování svobod po srpnové okupaci Československa.