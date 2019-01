Na Václavském náměstí se zapálil muž

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Uprchlíci do Německa cestují přes Česko, Hamáček problém zlehčuje

Posádky ZZS HMP poskytly na Václavském náměstí neodkladnou péči popálenému muži. Záchranáři pacienta s popáleninami na cca 30 % těla uvedli do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do FNKV. Zasahovali: RZP, RLP a inspektor. — ZZS HMP (@zzshmp) 18. ledna 2019

Informaci už potvrdila policie. Muž, ročník 1964, se prý v horní části Václavského náměstí poblíž sochy svatého Václava polil hořlavinou a zapálil. Lidé ho uhasili, údajně měl popálené jen ruce a obličej.

Následně ho do své péče převzali záchranáři, kteří mu poskytli neodkladnou první pomoc. Muž má mít popáleniny na zhruba 30 % těla, lékaři ho tedy uvedli do umělého spánku a transportovali do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se nachází speciální popáleninové centrum.

Muž se k činu odhodlal ve chvíli, kdy si Česká republika připomíná 50. výročí hrdinského činu Jana Palacha, který se nedaleko od místa dnešního činu zapálil 16. ledna 1969. Učinil tak na protest proti potlačování svobod po srpnové okupaci Československa.