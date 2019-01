Exkluzivně: O sebevrahovi, který se pokusil upálit na Václaváku, rozhodnou následující hodiny

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Pěšky, vlakem nebo lodí. Proč migranti nemohou do Evropy letecky?

„Pacient má rozsáhlé popáleniny a momentálně je stále v ohrožení života. Víc nevíme, uvidíme po víkendu. Momentálně je v péči lékařů jednotky intenzivní péče a po víkendu se rozhodne o dalším postupu,“ sdělila dnes serveru EuroZprávy.cz tisková mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Roubalová.

Muž, ročník 1964, se včera kolem 15. hodiny zapálil v horní části Václavského náměstí pod sochou svatého Václava. Kolemjdoucí ho nejprve uhasili, následně ho do své péče převzali záchranáři. Ti muže uvedli do umělého spánku a transportovali právě do FN Královské Vinohrady, kde je speciální popáleninové centrum.

Jeden ze svědků na místě činu řekl přítomným novinářům, že dotyčného muže viděl ještě předtím, než se polil hořlavinou a zapálil. Muž měl stát pod sochou svatého Václava s cedulí s nápisy a něco říkat.

Podle informací serveru EuroZprávy.cz popálený muž předem prozradil svůj plán bratrovi v dopise na rozloučenou. Ten to nahlásil na policii a od krizového štábu následně informaci o plánovaném činu obdržel i místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.

Hejma pro EuroZprávy.cz uvedl, že se "dozvěděl o dopisu, který měl poslat bratr dotyčného." Policie měla detekovat muže podle mobilu v oblasti kolem Hybernské ulice, když se blíží k Václavskému náměstí. Do onoho osudného místa na Václavském náměstí se jim ho ale nepodařilo identifikovat.

Muž má být ve velmi špatném psychickém stavu, proto chtěl ukončit svůj život. O politický motiv ale podle místostarosty nešlo. Aniž by znal jméno, domnívá se, že může jít o bezdomovce. O jeho identitě ale nic neví. Celý případ je v současnosti předmětem šetření, prvotní informace ale potvrzují, že o společenský protest by opravdu jít nemělo.

Incident se odehrál ve chvíli, kdy si Česká republika připomíná 50. výročí hrdinského činu studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se rovněž na Václavském náměstí zapálil 16. ledna 1969. Učinil tak na protest proti potlačování svobod po srpnové okupaci Československa.