Na Václaváku se dnes pokusil zapálit další muž

Podle informací na policejním twitteru dnes před 16:00 oznámil na tísňovou linku další muž, že se chce u Národního muzea polít hořlavinou a zapálit. Policisté a strážníci mu v tom zabránili. Muž skončil v péči záchranářů. Také tento případ policie vyšetřuje.

"Policie šetří okolnosti události, ke které se schylovalo u Národního muzea. Muž krátce před 16. hodinou oznámil na tísňovou linku 158, že se chce polít hořlavinou a zapálit. Policistům a strážníkům se podařilo nešťastníkovi v jeho jednání zabránit," napsala policie na twitteru.

"Při zákroku došlo ke zranění a muž skončil v péči záchranářů. Okolnosti události i motiv mužova jednání jsou předmětem dalšího šetření policie. Skvělá ukázka souhry a spolupráce operátora tísňové linky 158 a zakročujících hlídek," dodali policisté.

"Ano, můžeme potvrdit zásah u Václavského náměstí. Od Policie ČR jsme tam převzali 47letého muže, kterého jsme ošetřili a následně převezli s lehkým úrazem hlavy do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze." Jana Poštová, tisková mluvčí ZZS HMP.

Podrobnosti o muži zatím nejsou známy, pouze to, že se narodil v roce 1972. Jeho zdravotní stav není vážný. Naopak zdravotní stav čtyřiapadesátiletého muže, který se včera zapálil na Václavském náměstí, zůstává kritický. V telefonickém hovoru to pro server EuroZprávy.cz potvrdila mluvčí FNKV Jana Roubalová.

Muž, ročník 1964, se včera kolem 15. hodiny zapálil v horní části Václavského náměstí pod sochou svatého Václava. Kolemjdoucí ho nejprve uhasili, následně ho do své péče převzali záchranáři. Ti muže uvedli do umělého spánku a transportovali právě do FN Královské Vinohrady, kde je speciální popáleninové centrum.

Jeden ze svědků na místě činu řekl přítomným novinářům, že dotyčného muže viděl ještě předtím, než se polil hořlavinou a zapálil. Muž měl stát pod sochou svatého Václava s cedulí s nápisy a něco říkat.

Podle informací serveru EuroZprávy.cz popálený muž předem prozradil svůj plán bratrovi v dopise na rozloučenou. Ten to nahlásil na policii a od krizového štábu následně informaci o plánovaném činu obdržel i místostarosta Prahy 1 Petr Hejma.

Oba incidenty se odehrály ve chvíli, kdy si Česká republika připomíná 50. výročí hrdinského činu studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se rovněž na Václavském náměstí zapálil 16. ledna 1969. Učinil tak na protest proti potlačování svobod po srpnové okupaci Československa.