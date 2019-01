Ani tuhý mráz zvědavce neodradil. V brněnském planetáriu sledovali zatmění Měsíce lidé všeho věku + FOTO

Dveře brněnského planetária se netradičně otevřely už v 4:30. Velký zájem lidí zaměstnance planetária příjemně překvapil. I když to v první chvíli vypadalo, že pozorovatelů bude méně než přítomných odborníků, počty se postupně výrazně měnily – a to navzdory tomu, že teploměr ukazoval mínus osm stupňů.

Jeden z pracovníků planetária, který obsluhoval dalekohled a který vysvětloval zájemcům, na co se vlastně dívají, dokonce žertoval, že se vsázeli, kolik lidí vlastně přijde. Jeden z jeho kolegů prý tvrdil, že nikdo, další očekával maximálně 20 osob. Ve skutečnosti jich ale přišlo několikanásobně více. Řada z nich si ale pospala a tak se na Kraví horu, kde se hvězdárna nachází, vydala až později.

Kvůli pozorování Měsíce přijeli lidé nejen z Brna, ale i z okolních vesnic. Někteří z nich serveru EuroZprávy.cz přiznali, že vstávali už v půl třetí a že nervozitou ani nemohli dospat. Na planetárium zamířili zvědavci všech věkových kategorií, převahu ale měly spíše mladší ročníky. Mezi diváky nebeské show byly třeba i dvě holčičky, které po skončení akce musely do školy a do školky.

Kvůli mrazivému počasí na pozorovatelně se lidé chodili ohřívat dovnitř. Ti nejzmrzlejší se pokoušeli ohřát u teplých nápojů z automatu. Díky dobrému počasí mohli zaměstnanci planetária a jeden z dalekohledů umístit kameru, která Měsíc a jeho zatmění sledovat. Obraz nebyl přenášen jen dovnitř na televizory v hale hvězdárny, ale i na YouTube, takže se mohli pokochat i ti, kteří si zatmění užívali z tepla domova.

„Já jsem rád, že jsem přišel, i když to ranní vstávání pro mě bylo hrozné. Byl to jedinečný zážitek, který se nebude jen tak opakovat. Ale přiznám se, že necítím prsty u nohou. Mám zimní boty, ale asi to chtělo i pořádně teplé ponožky - to jsem asi trochu podcenil. Přece jen jsme stáli víc než dvě hodiny venku na mraze,“ řekl nám pan Pavel, který si kvůli pozorování Měsíce vzal dokonce dovolenou. „Měl jsem obavy, že bych pak v práci usnul,“ dodal s úsměvem.

Na rozdíl od zatmění Slunce, které trvá několik minut, byl dnes Měsíc skryt zhruba hodinu. Čas tak byl nejen na pozorování, ale také na focení. Ti nejšikovnější dokázali Měsíc, který se zbarvil do ruda, vyfotit přes dalekohled mobilem. Mnozí si pak své výsledky porovnávali a ihned je zveřejňovali na sociálních sítích.

I kvůli tomu se ale u dalekohledů tvořily několikaminutové fronty. Měsíc a následné zatmění však by pozorovatelné i bez nich. Navíc dnes bylo možné pozorovat také východ Venuše a Jupiteru. Také tato tělesa bylo možné pozorovat pouhým okem. „Pokud budeme mít štěstí, mohli bychom vidět i Saturn," vysvětloval divákům jeden z odborníků u planetária.

Měsíc se začal ponořovat do zemského stínu krátce po 04:30, kdy nad jihovýchodem zároveň vycházela jasná dvojice planet Venuše a Jupiteru. Úplné zatmění začalo v 05:41, vrcholilo zhruba o půlhodinu později. Zemský stín Měsíc opustil krátce před 08:00, chvíli poté zapadl.

Příští částečné zatmění, při kterém zemský stín překryje zhruba dvě třetiny měsíčního kotouče, bude z Česka pozorovatelné letos v létě, v noci na 17. července. Na úplné zatmění bude nutné si počkat do 7. září 2025.