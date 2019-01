Jan Kraus důrazně varuje: Tohle může způsobit katastrofu. A děje se to i u nás

Jan Kraus na začátku připomněl, že komunikační platforma WhatsApp v rámci boje proti dezinformacím a fámám nově umožňuje přeposlat jednu zprávu maximálně pěti lidem.

„Protože už to způsobilo první katastrofy. V Indii to vyvolalo krvavé útoky, protože tam někdo sdílel montáž, kde použil záběry z filmů a vydával to za autentické události. A lidi se potom napadli. V Brazílii to možná ovlivnilo volby. A já nevím kde to způsobilo dokonce znovuobjevení žluté chřipky, protože tam bylo plno zpráv o tom, že očkování proti ní má vedlejší důsledky, které jsou nebezpečnější než ta chřipka,“ vypočítával problémy s hoaxy moderátor.

Něco podobného se podle něj děje i u nás. „I u nás jsou odpůrci očkování. Jak jsem se dočetl zvedají černý kašel, záškrt a ty tradiční choroby u dětí, což je nebezpečné. Takže tahle rozvinutá komunikační technologie nás obklopuje,“ myslí si Kraus.

Za vrchol ale podle svých slov považuje historku, kterou mu vyprávěla jedna jeho kolegyně-herečka. „Ta se odpoledne pohybovala po svém bytě a slyšela divné bzučení, tak si myslela, že soused něco dělá, protože to mělo zvuk jako vrtačka, ale takový divný. A tak poslouchala přes zeď, ale odtud to nešlo,“ vyprávěl.

„Tak hledala, odkud to jde. Ona bydlí asi v pátém patře a má tam takovou terasu nebo balkon. Tak tam přišla a tam byl dron a filmoval ji. Já jsem se jí jenom zeptal, jestli na tom dronu byl nápis nebo značka nějakých novin nebo časopisu, který ji filmuje. To zatím ne. Takže si myslím, že perspektivě já zůstanu doma a ještě pod peřinou,“ dodal Kraus.