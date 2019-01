Jan Hrušínský promluvil o "hlupáctví" v Česku: Kdo bude šířit zbytečné pravdy, bude zastřelen!

Jan Hrušínský na svém facebooku zveřejnil text, který nazval „O hlupáctví“. „Mám rád Gilberta Chestertona. Zvláště jeho popis počátku dvacátého století. Podle něj tehdy bylo na světě tolik moudrých lidí, že by jablko mezi nimi nepropadlo. O hlupáky byla taková nouze a byli tak vzácní, že jak nějakého spatřili, hned se za ním táhla celá ulice. Vážili si ho jako oka v hlavě a hned mu přidělili nějakou významnou státní funkci.,“ uvedl herec a principál Divadla Na Jezerce.

Tento stav podle něj přetrvá i v jedenadvacátém století, o čemž se jistě Chestertonovi ani nesnilo. „Lidská hloupost je nekonečná. Nezná hranic a dovede se usídlit nejen ve významné státní funkci, ale i za okýnkem obyčejného úřadu, na poště, ve vrátnici stejně jako v kanceláři u ředitele, v redakci novin, na policejní stanici, na úřadu vlády nebo v kancelářích samotného Hradu,“ postěžoval si Hrušínský.

Hloupost podle něj zbožňuje také anonymní diskuse na sociálních sítích,. „Miluje politické prostředí, kde se pyšně předvádí u řečnických pultů a touží nařizovat, zakazovat a trestat všechno, co se jí vymyká. Ráda se projíždí veřejnými dopravními prostředky, miluje metro, autobusy či tramvaje, zbožňuje davy, ve kterých radostně přeskakuje z hlavy na hlavu a občas se z obyčejné hlouposti promění ve zlý a nebezpečný fanatismus. Nacismus. Komunismus. Fašismus. Socialismus,“ zamýšlí se herec.

Podle jeho mínění má tisíce podob a převleků. „Nikým nezvána, vniká do mozku - nejčastěji přestrojena za ješitnou představu o vlastní velikosti. Zatemňuje s rozkoší vše, co mělo být původně bystrým a fungujícím intelektem a z velikánů, kteří ji u sebe přechovávají, činí maličké, ubohé tajtrdlíky. Počkej, miláčku, dostala jsem nápad!“ píše ve svém komentáři herec.

Navíc ho doslova vyděsil návrh poslance ODS Václava Klause mladšího, který podpořilo více než 30 poslanců napříč politickým spektrem. „Kdo smaže jakýkoliv příspěvek na facebooku, půjde na tři roky do vězení! Bože, to je krása! Ano, Čapek měl jít na tři roky sedět, když mazal ze svého plotu šibenice, co mu tam malovali čeští náckové. Omezil tím jejich právo vyjádřit svobodně, co si o něm myslí! Prý demokrat!´“ diví se Hrušínský.

Poukazuje na to, že právě takto se šíří dezinformace. „Naše právo na fake news je taky svaté! Kdo bude šířit zbytečné pravdy, bude zastřelen! Ach, Bože! K čertu s pravdou a láskou! Hlupáctví je tak nádherné a chybí tak málo, aby už konečně zvítězilo nad rozumem a moudrostí. A na věčné časy! Lidi, prosím vás, nemáte pocit, že tohle už tady bylo?“ ptá se na závěr své úvahy herec.