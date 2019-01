Vydejte se za záhadou padajících hvězd. Kam a kdy?

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Jak to, že na nás padají hvězdy? Padají na nás skutečně? Pokud ano, mohou se trefit i do nás? Odpovědi na tyto otázky budou hledat Lucie, James a Vladimír – tři odvážní přátelé, kteří se nebojí nastoupit do vlastnoručně postavené rakety a podniknou bláznivé dobrodružství na Měsíc, mezi planetky a komety.