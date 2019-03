Hrušínský se pustil do Zemana: Tohle žádný prezident na světě pro svůj lid nedělá

Nad návštěvou Miloše Zemana v Královehradeckém kraji se na facebooku pozastavil herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Pan prezident nám z Karlových Varů vzkázal, že obnovitelné zdroje pro něj už nemají žádnou budoucnost. Tu vidí už jen v uhlí a zřejmě nám s ním ještě pěkně zatopí. Všichni mu kývali a byli nadšeni!“ popisuje umělec, co také zaznělo z úst prezidenta.

Jeho pozornosti neunikl ani Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. „Příjemně překvapil také prezidentův mluvčí, když 20. 3. na svém Twitteru poprvé oficiálně přiznal existenci ruských dezinformátorů na našem území! Je to frajer! Jejich působení dokonce přirovnal k činnosti redaktorů veřejnoprávního Českého rozhlasu.

Rýpnul si také do kauzy kolem kancléře Vratislava Mynáře, který si podle reportéru z pořadu Reportéři ČT před třinácti lety v Osvětimanech vybudovat načerno rybník. Z něj zasněžuje místní sjezdovku – také načerno. „Pak se pan mluvčí asi spletl, protože napsal, že pan prezident označil všechny černé stavby pana kancléře (vily, rybníky, zasněžování sjezdovek a podobně) za malichernost. To nemůže být pravda, protože jiní občané jsou za černé stavby stíhaní a musejí je ve finále bourat. Ty stavby, ne ty občany. Zákon je zákon a náš pan prezident je první, kdo zákony a pravidla vždycky dodržuje. Padni komu padni! Tak to vždycky říká,“ glosuje situaci Hrušínský.

„Jinak držíme panu prezidentovi palce, aby zvládnul ve zdraví cesty do Číny, protože už zase pojede. A to žádný prezident na světě pro svůj lid nedělá, aby jezdil každý rok jen a jen do Číny nebo do Ruska. To dělá jenom ten náš. Snad nám zase přiveze nějaký ten Huawei, fujavei a churavei. Má nás fakt rád. A nás, co ho taky máme rádi, jsou už miliony!“ ironicky poznamenal herec.