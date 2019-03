IGNIS BRUNENSIS 2019: Poprvé přijedou ohňostrůjci z Filipín i Norska

V hlavní soutěži zahraničních a českých ohňostrůjců na hladině Brněnské přehrady uvidí diváci vždy od půl jedenácté večer čtyři velkolepé ohňostrojné show. Ohňostroje na přehradě budou odpalovány v tradičním systému sobota – 1. června, středa – 5. června, sobota – 8. června, středa – 12. června. Dva ohňostroje se odehrají v centru Brna na obloze nad hradem Špilberk – zahajovací prelude v pátek 24. května věnované 150. výročí brněnské MHD a závěrečný ohňostrojný epilog v sobotu 15. června k výročí brněnských univerzit.

Festivalu se zúčastní jako vítězové světových a evropských ohňostrojných soutěží výjimečná sestava zemí – z Evropy vůbec poprvé Norsko, dále Portugalsko a domácí Česko, a z Asie Filipíny. „Pro evropské diváky bývají vždy velkým lákadlem asijské ohňostroje. Proto je nám velkou ctí, že do Brna přijedou letos o hlavní cenu IGNIS BRUNENSIS bojovat s portugalským a norským týmem ohňostrůjci z ostrovních Filipín z jihovýchodní Asie,“ odtajnil účastníky za producentský tým technický ředitel přehlídky ohňostrojů Jaroslav Štolba, současně ředitel a designér Flash Barrandov SFX.

Zajímavý je pro letošní ročník i výběr povinné dvouminutové hudby k zapracování do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení. Vybrána byla roztančená legendární skladba The Charleston. „Po vzoru světových metropolí se třeba podaří spontánně roztančit charlestonem i lidi v ulicích Brna. Vrcholem pak budou nepochybně ohňostrojné charlestony na nebi, čímž se mnoho destinací nemůže pochlubit. A tančit se samozřejmě nezakazuje i přímo při ohňostrojích na březích Brněnské přehrady, pokud si tam diváci najdou

pro divočejší tanec prostor,“ doplňuje s úsměvem Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO.

Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Prelude v rytmu 150 let MHD je plánované v délce 8 minut a 150 sekund (cca 10 minut), epilog ve stylu Brno – univerzitní město bude mít 12-13 minut. Originální hudební doprovod synchronizovaný s ohňostroji vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM, které letos slaví 25. narozeniny. U příležitosti 95. výročí Českého rozhlasu Brno a dlouhodobé mediální spolupráce festivalu s rozhlasem bude hudební doprovod k jednomu ohňostroji odvysílán také na vlnách ČRo Brno 106,5 FM.

Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě bude ale jako každoročně vybudována také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení pro vyznavače ohňostrojného umění z tuzemska i zahraničí. Předprodej vstupenek na tribunu bude zahájen 1. dubna prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně. A je třeba si pospíšit, protože kapacita cca 600 míst na jednu show je každoročně brzy vyprodaná.

centrum Brna – nad hradem Špilberk

pátek 24.5. / 22:30 prelude THEATRUM PYROBOLI Česko

sobota 15.6. / 22:30 epilog IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

Brněnská přehrada

sobota 1.6. / 22:30 nesoutěžní show FLASH BARRANDOV SFX Česko

středa 5.6. / 22:30 1. soutěž GRUPO LUSO PIROTECNIA Portugalsko

sobota 8.6. / 22:30 2. soutěž PLATINUM FIREWORKS Filipíny

středa 12.6. / 22:30 3. soutěž NORTH STAR FIREWORKS Norsko