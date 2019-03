Ringo Čech promluvil o zdraví Zemana: Mnohé zklamu, ale...

František Ringo Čech je dlouholetým přítelem Miloše Zemana a nijak se tím netají. Dokonce na jeho žádost byl ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 celorepublikovým lídrem Strany Práv Občanů a lídrem kandidátky v Praze. Dne 28. října 2015 ho také Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

S hlavou státu se umělec schází pravidelně. „Chodím pravidelně každého čtvrt roku na Hrad, to je pro mě veliká radost. My se známe skoro 30 let, je to opravdu přítel. Takže politiku ani neprobíráme, protože Miloš ví, co má dělat, dělá to dobře, spíš ho zajímá, co dělám, jak žiju, mě zajímá jeho soukromý život, je to setkání dvou kamarádů,“ popisuje pro Tn.cz Řingo Čech.

Naposledy se prý bavili nejen o svých dětech a vnoučatech, ale i o zdraví. „Vždy začneme zdravotním stavem nás obou. I když by si mnozí přáli, aby byl velmi nemocen, není to pravda, Miloš je zdravý jako řimbaba. Je tak zdravý, jak odpovídá jeho věku,“ vyvrací umělec spekulace o špatném zdraví Miloše Zemana. Samozřejmě ale připouští, že hlava státu má své problémy. „Má bohužel tu bolavou nohu, která je neléčitelná,“ připomněl.

Kromě toho Řingo Čech také ocenil, že Zeman udělil milost Jiřímu Kajínkovi., Také jsem mu ještě jednou děkoval za Kajínka, protože napravil velkou křivdu, kterou se všichni pokoušeli napravit, ale jediný Miloš to vyřídil,“ pěje na Zemana chválu jeho přítel.

I když se dříve v politice sám angažoval, jeho pohled na svět pod jeho slov změnila těžká nemoc, kterou prodělal na začátku roku. „Když jsem se po měsíci probral z kómatu, začal jsem na svět nahlížet jinýma očima. Přestal jsem se o to zajímat, věnuji se jenom práci a rodině, politika mě vůbec nezajímá, ať jdou všichni do h*jzlu," dodal ostře umělec.