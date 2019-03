Jan Kraus promluvil o zásadní věci, která trápí Česko: Lepší to nebude, varuje

Jan Kraus se na úvod své show pozastavil nad děním v Británii a hádkách kolem brexitu. „Je zajímavé to sledovat. Hlavně sleduju alespoň krátké záběry z britského parlamentu a je daleko zábavnější než ten český. Je daleko divočejší, než ten český a jsou na sebe často ostřejší než v tom českém,“ popisoval moderátor.

„Je to taky tím, že daleko méně používají fráze, floskule, takové ty nudné litanie a hádat se umí výborně. Tady se všichni pohoršují, že se poslanci pohádali. Proti Británii je to ale hračka. A do toho je zajímavé, že se podepisuje petice, pět milionů lidí je proti referendu, v tom hlasovalo 17 milionů pro odchod…“ vysvětloval Kraus těm, co politiku až tolik nesledují.

Zároveň připomněl, že petice se podepisují i kvůli jiným věcem. „Dnes zase byla ta novela, co má chránit autorská práva na internetu. Tam taky byla petice, pět milionů. Ta bude ještě zajímavá, protože tam jde o pokus najít nějaký obchodní model na internetu. Nejsem si jistý, jestli tohle je ta cesta, protože mají Google a facebook platit za to, že nás odkazují na články v novinách,“ popisoval Kraus.

Podle něj to může mít negativní dopad. „Já mám trošku zkušenost z YouTube a tak dále, tak vím, jak to je. Když vás tam YouTube nebude odkazovat, hrozí vám, že tam nikdo nepřijde,“ zdůraznil.

Podle něj je ale jasné, že se situace musí nějak vyřešit. „Nejvíc z toho mě rozesmává, když novináři vysvětlují, že to povede ke zkvalitnění žurnalistiky, že jim bude případně Google a Facebook platit. Já myslím, že to žurnalistiku nezlepší. Žurnalistiku nejvíc zhoršilo, že novináři začali být ochotní za peníze napsat cokoliv,“ posteskl si na závěr Kraus.