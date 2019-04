Jan Kraus se naštval kvůli dění v Česku: To si žádný stát nemůže dovolit

„Musím vám říct, že jsem trošku zakočenej, protože poté, co se po ohromné bouři a vánici schválilo registrované partnerství homosexuálů a od té doby jsme prošli vývojem – objevily se nám tady fluidní pohlaví a třetí pohlaví a já nevím co všechno. Společnost, lidstvo i svět se vyvíjí. Člověk je samozřejmě někdy užaslý, ale musí to přijmout. A teď došlo na to, že homosexuálové chtějí sňatky. A najednou se zase rozpoutala vánice jako tenkrát. Prý to nejde a že manželství je muž a žena,“ připomíná Kraus, o čem se v minulých dnech nejen v Poslanecké sněmovně debatovalo.

Poslanci totiž na konci března ani na druhý pokus nedokončili úvodní kolo projednávání novel, které mají v Česku uzákonit sňatky homosexuálů, nebo naopak ústavně chránit tradiční manželství jakožto svazek mezi mužem a ženou.

On sám to prý považuje za naprosto zbytečné. „Takový je vývoj. Bejvávalo, že vám nevěstu nebo ženicha vybírali rodiče. A byli spolu šťastní. Proč? No, protože jim nic jiného nezbývalo. A bylo to normální. Představa homosexuála tehdy – to byl člověk nemocnej, byla to vada. Dneska už víme, jak to je, a přesto jsou takový bouře. Já si myslím, že stát by do oblasti sexuality, lásky, vztahů neměl mluvit skoro vůbec,“ je přesvědčen bavič.

Moderátor přiznal, že nemá nic proti konzervativním hodnotám a že je často sám jejich vyznavačem. „Ale pokud bychom se vždy drželi úzce konzervativních hodnot, pak tradiční dopravní prostředek je fiakr. To taky nejde. Měli bychom si taky opakovat – kam až ten stát necháme, aby rozhodoval? On nám má dělat jakýsi servis. Jestli jsou spolu a jsou šťastní – bez ohledu na pohlaví, protože z toho se stalo něco jako barva na vlasy, protože vám řeknou, že pohlaví si můžete měnit každý den. Tak ať si ho mění. Já to nechápu, to ale neznamená, že je to špatný,“ myslí si Kraus.

Pokrok podle něj nikdo nezastaví. „Já si nesu svoji dobu a dnešní doba přináší pokrok, kterému nemusím úplně rozumět. Ale politické strany, politický servis je to, co nám má jako občanům pomáhat v tom, abychom se mohli šťastně milovat, žít spolu a cítit se spokojení. Ne, že nám stát bude říkat: není-li to muž a žena, nejste platní. To myslím, že si žádný stát nemůže dovolit,“ vzkazuje politikům Jan Kraus.