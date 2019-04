Kosmonaut Feustel pro EZ: Věřím, že jednoho dne lidé budou žít i na jiných planetách

Do Brna kosmonaut dorazil symbolicky na Mezinárodní den kosmonautiky, který je spjat s letem prvního člověka mimo planetu Zemi Jurije Gagarina 12. dubna 1961. Na návštěvu Česka si kosmonaut vyhradil dostatek času, aby stihl navštívit nejen Prahu, ale i největší moravská města. Se zájemci diskutoval také v Olomouci a v Ostravě. Čeká ho ještě návštěva Terezína, v roce 2018 měl sebou v kosmu také kresbu židovského chlapce Petra Ginze „Měsíční krajina“, kterou nakreslil během pobytu v terezínském ghettu, dva roky na to židovský chlapec zemřel.

Andrew Feustel se zapsal do povědomí nejen jako úspěšný astronaut, ale také svým vřelým vztahem k České republice, který není jen deklarovaný. Dokázal ho během svým výprav do vesmíru. V roce 2009 si do raketoplánu Atlantis přibalil sbírku Jana Nerudy Písně kosmické. Při jeho dalších výpravách v roce 2011 a 2018 mu společnost dělal plyšový Krtek astronaut, speciálně vyrobený právě v Brně.

Vztah astronauta k Česku není vůbec náhodný. Rodina jeho manželky Indiry Feustelové pochází z Čech, přesněji řečeno z Moravy. Indira Feustelová svůj vztah k městu připomněla i v Brně. "V mém srdci mám velké místo pro Brno. Moje maminka se narodila ve Znojmě a když ji bylo 13 let přestěhovali se s rodinou do Brna. Mnohokrát jsem tady byla s dědečkem a babičkou.“

Město je důvěrně známé i kosmonautovi, jelikož ho v minulosti již navštívil. „Jsem rád, že tady rozumím většině toho, co se česky řekne. Musím potvrdit, že srdce mé manželky je skutečně tady v Brně. Když jsem byl poprvé v Česku v roce 1991, tak moje první zkušenost s touto zemí pocházela právě odsud z Brna. I já mám pro město místo v srdci,“ řekl kosmonaut Andrew Feustel, který česky docela rozumí, i když česky obvykle nehovoří.

Andrew Fesutel si nenechal ujít návštěvu Masarykova okruhu, jelikož je velikým fanouškem motosportu. Na dráze si pořídil astronaut řadu fotografií.

Zájmy a koníčky kosmonauta zajímaly i EuroZprávy.cz. Co jiného by mohlo být oblíbenou četbou kosmonauta než science-fiction? „Mám velmi rád science-fiction a bylo mou inspirací a motivací již od dětství, právě díky tomu jsem začal o vesmíru a cestování do kosmu přemýšlet a přivedlo mě to k mému snu do vesmíru cestovat,“ odpověděl kosmonaut.

Další dotaz EZ směřoval na možnost života lidí mimo planetu Zemi. "Já věřím, že jednoho dne lidé budou žít i na jiných planetách a budou se procházet po jiných površích, než je ten zemský.“

Víra kosmonauta Feustela v život mimo planetu zaujala i jeho manželku Indiru. „Já mám planetu Zemi velmi ráda a i když doufám, že lidstvo dosáhne takového pokroku, aby se mohlo běžně do kosmu cestovat, zároveň doufám, že planetu Zemi nezničíme, aby cestování mimo ní nebylo nutností, ale spíše příležitostí,“ připomněla závažné ekologické problémy současnosti manželka amerického kosmonauta v češtině.