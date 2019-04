Zpěvák Hejma promluvil o uprchlících a brexitu. Pak vytáhnul Československo

V rozhovoru pro XTV.cz známý zpěvák a skladatel komentoval politické dění poslední doby. Představil tak velmi neobvyklou interpretaci problému.

„Je to smutný příběh, ale všichni to hází na Brity, že jsou hloupí a neumí se dohodnout, to je pravda. Ale základní problém je v Bruselu, byla to EU, kdo vyděsil chudáky Brity neřízenou migrací, až se rozhodli, že odejdou. A oni jim teď hází klacky pod nohy, chudák Mayová v tom lítá. Není to rozklad parlamentní demokracie, ale je to začátek rozkladu EU. Masáž Británie ze strany EU je šílená, straší je, co všechno se stane, když odejdou bez dohody, že nastane bída a zmatek. Není to pravda, zažili jsme to při rozpadu Československa, za 3 neděle bylo hotovo,“ uvedl v rozhovoru Hejma.

Podle zpěváka může za brexit Evropská unie, i když politici členských států Evropské unie by rádi Velkou Británii ponechali ve svém středu. Evropská komise (zástupci členských zemí), kteří jednají s britskou premiérkou Theresou Mayovou poskytují mimořádné časové lhůty, aby měl britský parlament dostatek času k řešení. V tomto ohledu není jasné, co myslel zpěvák házením klacků pod nohy.

Problém vidí zpěvák v neřízené migraci. Na jednu stranu je pravda, že přístup pracovní síly na britský trh z mladších členských států EU ze střední Evropě (tedy zejména Polska, Maďarska, Česka a Slovenska) motivoval řadu Britů k hlasování pro brexit v referendu. Jen těžko však může být takováto situace nezřízená, když je jasně řízena společnými pravidly pro všechny země EU. Migrace z jiných zemí logicky nebyla tématem brexitového referenda, protože příliv migrantů ze současných i bývalých kolonií Velké Británie nemá s EU příliš společného a podle toho se také voliči při hlasování neřídili.

Hejma se vyjádřil také v rozporu s ekonomií. Politická nestabilita, dnes vyjádřena paralyzovaným britským parlamentem neschopným se dohodnout na podobě brexitu a zároveň neschopným řešit jiné téma, totiž ekonomiku vždy ovlivňuje negativně. Otázkou je do jaké míry, ale např. odchod řady firem z Británie do zemí EU je dnes realitou, aniž by bylo zcela jasné, jestli země skutečně z EU vystoupí.

Jako příklad uvedl zpěvák rozpad Československa. Na úspěch Hejmových skladeb sice událost nemusela mít vliv, ale na hospodaření obou států vliv měla. Nicméně Česká republika i Slovensko vstoupily po rozpadu Československa do EU. V čem se tak situace podobá zemi, která chce ze společenství vystoupit zůstává záhadou.