Zásah v pražském hotelu: 15 otrávených hostů. Aktivován traumaplán

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražští záchranáři dnes večer vyjížděli do hotelu v Türkově ulici na Chodově, kde patnáct lidí ve věku od 16 do 40 let trpělo nevolností a zvracelo.