Rozladěný Jan Kraus: To se nikdy nemělo stát

Kraus v úvodu své show přiznal, že se dívá na hoje a že je zatím s hrou českého týmu spokojený. „Přiznám se, že se vůbec nechovám korektně jako sportovní fanoušek v soukromí. Jsem sprostej, nadávám, urážím, používám naprosto nevhodné příměry,“ vysvětlil moderátor s tím, že terčem jeho kritiky jsou často i rozhodčí.

A to vše se prý v něm vaří jen proto, že touží,a by český tým vyhrál. „Jak říkám, jsem spokojený, i když se těmi Rusy jsme prohráli. S těmi Rusy nejsme nasyceni výher. Já potřebuju, abychom je poráželi, co to jde, protože je to tradiční soupeř a jsou to výborní hokejisti. Takže je třeba je proporážet pořádně,“ přeje si Kraus. „Říkám si, že teď jsme prohráli, ale bude finále, vylupneme je a bude klid,“ předpovídá.

Pozastavil se i u Slováků. „V Bratislavě se stalo něco, co se podle mě stát nemělo milým bratrům Slovákům, kteří hrají velmi pěkný hokej. Až mě to u nich překvapilo, tak dobrej hokej bych tam nečekal. Ten konec, kdy prohráli... Já chápu, že byli popuzení rozhodčím a tak dále, takže házeli věci na led. To by se ale nemělo stát nikdy,“ komentoval zápas Slovensko – Kanada.

To ale není vše. „A pískat na hymnu soupeře, to už vůbec ne. On totiž ten sport v sobě má, a to jsem si u toho uvědomil, takový malý demokratický test. Můžete se chovat bouřlivě, fandit je lidské. Ale když to skončí, tak je to soupeř, který s námi počestně zápolil. Jsou to lidi. A je to recept, který se v demokracii v současném světě, a nejen v Česku, nedaří,“ posteskl si moderátor.

„My všichni máme nějaký názor a když má někdo jiný, tak házíme flašky a pískáme na jeho hymnu. Je dobré si hokej vzít jako malý trénink na některá demokratická pravidla. Názor může být jiný, sportovní výsledek může být jiný. Můžeme mít pocit, že to není úplně regulérní, nebo že ten názor je vadný. Ale chovat se slušně,“ vyzval všechny Kraus.