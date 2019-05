Jan Kraus promluvil o zásadních problémech: Česko na tom ještě není tak špatně?

„Ohromně mi zvedla nálada ta zpráva z rakouské politiky, jak tam natočili politika dojednávat úplatky. Ruské dámy předstírající, že mají napojení na oligarchy, si prý založí firmu a popřípadě koupí noviny. Dostal jsem z toho takový dobrý pocit, že to není náš problém, ale že je to mezinárodní problém. Že to prostředí politiky s lidmi asi dělá takové věci,“ vysvětloval na úvod Jan Kraus.

Připomněl také, že americký Kongres požádal, aby mohl nahlédnout do daňových přiznání prezidenta Donalda Trumpa. „Ještě ho nikdy neviděli a nějací jejich právníci jim říkají, že na to mají právo jako Kongres. No tak to v sobě ta politika nese a mně dělá dobře, že nejsme nějaká extra zvířata, ale jsme evropský standart,“ pochvaloval si moderátor, že problémy s chováním politiků nemá jen Česko.

„Trošku mě znepokojuje, že čemu se nedalo nikdy věřit, je počasí – a to se ještě trošku zhoršuje. Od začátku jara jsem masírovaný tím, jaké bude sucho a že letos bude ještě větší vedro než loni. Na mě to má strašně silný psychický dopad, takže jsem začal nakupovat nádrže a začal jsem se míň mýt, protože mám poměrně intenzivní vztah k vodě. Do toho jsem si plánoval, jaká další úsporná opatření udělám, kde vybuduju nádrže, kam budu vodu vypouštět tak, abych ji zužitkoval několikrát,“ popisoval.

Teď ale začalo pršet. „A teď jsem se dočetl, že bude pršet ještě víc. A že možná budou povodně a že léto letos nebude zdaleka tak horké jako loni a že možná bude hodně deštivé. Takže nakonec v těch nádržích na dešťovku, které jsou dotované, budeme jezdit jako v kánoích. Uvidíme,“ postesl si Kraus.