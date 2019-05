Jakub Voráček kritizuje Babiše a Zemana: Rozdělují lidi, mohou za nenávist ve společnosti

„Je smutné, že se ve společnosti hrozně šíří nenávist. A je to bohužel dílo Andreje Babiš a Miloše Zemana. Oni lidi bohužel rozdělují,“ uvedl Voráček v rozhovoru pro páteční Sport Magazín. Úryvek z něj se objevil už dnes na sociálních sítích.

Sportovci stejně jako umělci často čelí kritice, pokud vysloví své politické názory. Na to poukazuje i kapitán české hokejové reprezentace, která před pár dny v Bratislavě získala bramborovou medaili. „Lidi si řeknou: Voráčku, ty bydlíš v Americe, co je ti do toho! Nedaníš peníze tady, nepleť se do toho,“ popisuje sportovec, s jakými názory se už také setkal.

Jenže on sám to vidí jinak. „Tohle je ale názor blba. Já tady budu mít děti, mám zde rodinu, zázemí. A třeba za pět let tady budu žít nastálo. Takže mně na tom záleží, co se u nás děje,“ dodal v rozhovoru Voráček.

Voráček se velmi ostře o prezidentovi Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi vyjadřoval i v minulosti. Asi před rokem pro DVTV komentoval vznik vlády. „Já si myslím, že si z nás asi dělají p*del, když to takhle musím říct. Když si vezmu, co se tady děje… Od pana prezidenta až po pana premiéra,“ vysvětloval Voráček.

Netajil se tím, že s politickou situací spokojený není. „Mně to přijde absolutně absurdní. To prostě nemůže být normální tohleto,“ kroutil nevěřícně hlavou. „Se lidem smějou do ksichtu,“ přisadil si jeden z nejlepších útočníků NHL.