IGNIS BRUNENSIS 2019: Filipínští Platinum Fireworks s jazzovým ohňostrojem rozzářili "Prýgl"

Celá show se nesla v rytmu melodického jazzu, desetitisíce diváků byly fascinovány zejména velkolepým závěrem zkomponovaným na skladbu Rapsodie v modrém od George Gershwina.

Ignis Brunensis 2019 - Platinum Fireworks - Filipíny (17:30) | zdroj: YouTube



Ostrovní země z jihovýchodní Asie se brněnské přehlídky účastní poprvé, současně je v historii Ignis Brunensis třetím asijským státem po Japonsku a Číně. Filipínská společnost se specifickým designem svých show jen v loňském roce 2018 zvítězila na festivalech v Austrálii, Kanadě a v Makau. Kromě toho Platinum Fireworks organizuje jeden z největších ohňostrojných festivalů na světě, který letos ve filipínském hlavním městě Manille hostil 12 ohňostrojných týmů ze tří kontinentů.

Závěrečný soutěžní ohňostroj čeká diváky na Brněnské přehradě ve středu 12. června. A pro Norsko to bude v Brně také premiérová účast. Mladá norská společnost North Star Fireworks přijíždí na brněnskou ohňostrojnou soutěž s představením Bojuj za své sny. Po závěru na přehradě se Ignis Brunensis přestěhuje do centra Brna s programy festivalu zábavy od pátku 14. do neděle 16. června. Ohňostrojnému finále bude patřit nebe nad hradem Špilberkem v sobotu 15. června.