IGNIS BRUNENSIS 2019: Husí kůže z norského ohňostroje v Brně

A Norům se při premiérové účasti v Brně dokonale podařil jejich záměr u diváků vyvolat husí kůži díky emocím, vzrušení a údivu. Představení Bojuj za své sny sklidilo na Brněnské přehradě bouřlivý aplaus.

Po norském ohňostroji zasedla naposledy odborná porota. Ta letos vybírá mezi ohňostroji Portugalska, Filipín a právě Norska. Vítěz bude vyhlášen už ve čtvrtek na brněnské Nové radnici. Spolu s oceněním na 22. ročníku získá vítězný tým i právo startu v jubilejním 25. ročníku v roce 2022.

Programy Ignis Brunensis se nyní přestěhují do centra Brna. Ohňostrojné finále bude odpálené na počest brněnských univerzit nad hradem Špilberkem v sobotu 15. června ve 22.30 hodin. Na celý víkend jsou připravené jízdy historických vozidel městské dopravy a parních vlaků při Dopravní nostalgii. Ta je letos v rámci 150. výročí brněnské městské dopravy obohacená od pátku do neděle výstavou na náměstí Svobody, na které bude vystavena i historická kropící tramvaj. Slavit se bude i 15 let integrovaného dopravního systému IDS JMK. Při Zábavě pod hradbami budou vystupovat děti ze základních uměleckých škol celé jižní Moravy pod hlavičkou projektu Mozartovy děti. V pátek 14. června se na náměstí Svobody také koná Den Policie ČR.