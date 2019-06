Potíže při odvozu koní Převalského: Jedna klisna zůstala v Praze

"Klisna Tania si v přepravním boxu sedla, nyní ji vykládáme, abychom ji zvedli. Necháme ji však v ČR, protože její transport by byl riskantní," uvedl Bobek na facebooku. Odlet leteckého speciálu s koni se kvůli události zpozdil o dvě hodiny.

Současný transport koní do Mongolska je v pořadí devátým, který pražská zoologická zahrada organizuje v rámci programu Návrat divokých koní. Do chráněné oblasti Velká Gobi B od roku 2011 odeslala 30 klisen a jednoho hřebce.

Do Mongolska dnes měly odletět klisny Spina z Německa, Yara ze Švýcarska, Tara z dobřejovského chovu a Tárik, která se narodila v pražské zoo. Už při jejich nakládání do nákladního auta v chovné stanici Dolním Dobřejově nastaly komplikace, kdy musela být do nákladního automobilu naložena místo Yary náhradní klisna Tania, která se narodila v Dolním Dobřejově. Po problému na letišti v Kbelích ale ani ona Česko neopustí.

Klisny, kterým jsou tři a čtyři roky, čeká zhruba dvacetihodinový let s mezipřistáními v Kazani a Novosibirsku. Do mongolského Bulgan Sumu by měl vojenský speciál přiletět ve středu ve 12:45 místního času, tedy v 07:45 letního středoevropského času. Po přistání v Mongolsku klisny čeká cesta nákladními vozy do oblasti Tachin Tal, kde zhruba rok zůstanou v aklimatizační ohradě. Předchozí měsíce trávily klisny v chovné stanici v Dolním Dobřejově, kde se na transport připravovaly. Stádo koní Převalského v Gobi B čítá přes 270 kusů.

Na záchranu ohrožených druhů včetně koní Převalského může přispívat veřejnost. Z každé vstupenky do pražské zoo putují na jejich záchranu tři koruny. Z projektu uhradil pražský magistrát terénní vůz a šest motocyklů. Správě oblasti Gobi B vozidla předají zástupci pražské zoo. Trojská zoo letos poprvé i uspořádala akci Pohlednice z Mongolska. Kdo od 28. května do dneška přispěl aspoň 100 korunami, může se těšit na pohled s podpisy členů týmů. Veřejnost dosud přispěla více než 100.000 korunami, což je zhruba desetina přímých nákladů na transport, uvedla mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková.