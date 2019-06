Na Ovčáčkově Twitteru si diskutující vyměňují typy na jídlo. „Zmáhá je horko,“ reaguje mluvčí

Iniciativu spustil uživatel vystupující pod falešným účtem speciálního čínského ekonomického poradce prezidenta Miloše Zemana, Jie Ťien-minga, který satiricky komentuje českou politiku, zvláště pak osobu prezidenta a jeho mluvčího.

„Všichni víme, že s Ovčáčkem se nedá diskutovat. Ale vzhledem k tomu, že má hodně followerů a dosah, rád bych proměnil jeho účet v lifestyle blog. Tzn. pojďme u jeho tweetů diskutovat o: receptech, tipech na výlety a cestování, zkušenostech s telefony, počítači, auty atd.,“ napsal Jie na Twitteru.

Jeho nápad byl přivítán s nadšením. Diskutující se shodli, že pravidlem by mělo být, aby Ovčáčkovo jméno nebylo zmiňováno. „Bych vůbec jeho jméno nezmiňoval, zbytečně mu to zvyšuje “karmu”. Mluvčí je pitomec, ale přesto nemám rád, když se mu tam nadává. Máme přece na víc. A proto mi Jieho nápad na lifestylový blog přijde super,“ napsal jeden uživatel. „Přesně tak, pointa je ho vůbec nezmiňovat,“ potvrdil Jie.

Na Ovčáčkově Twitteru se tak začali objevovat různé druhy příspěvků, např. kolik má Škoda Auto zaměstnanců a kdy byla založena nebo kde se dá co koupit a za kolik. „Na Alze teď mají váhu Huawei s dost velkou slevou, to rozhodně stojí za zvážení. Pokud sháníte, neváhejte,“ stojí např. v jednom komentáři.

Některé se týkají jídla. „Jednou jsem si dal v gruzínské restauraci kuřecí špíž s ananasem. Špíz, jak napovídá, se skládal z kousků kuřecích prsou, kostek ananasu, proloženo kousky červené papriky. S hranolkami výborné jídlo,“ pochvaloval si jeden diskutující.

Jiné jsou z oblasti biologie. „Modrá velryba má dle vědců největší penis ve srovnání s jakýmkoliv žijícím zvířetem. Průměrná délka dosahuje úctyhodných 2,4-3,0 metru a obvod se údajně pohybuje v rozmezí 30-36 cm. Na jednu ejakulaci je schopna vyprodukovat 20 litrů spermatu,“ využil jeden diskutující Ovčáčkův Twitter k vzdělávání ostatních.

Mnozí přivítali změnu s nadšením. „Tohle je nejužitečnější tw účet! Já se za poslední dva dny dozvěděl tolik zajímavosti. Díky.“ napsal jeden nadšeně. „Nevěřil bych, že jde zařídit, aby tenhle kardinální pitomec byl něčím užitečnej, když už si ho platíme a voilá, nejlepší sbírka zajímavostí na internetech, krásná práce, díky!“ radoval se další.

Ne všichni však byli schopní „nová pravidla“ dodržovat. „Prodám hodinky z Číny, původní cena 3 dolary, aktuální cena 1 dolar. Nefungují, ale pořád jsou užitečnější než Ovčáček,“ uvedl jeden diskutující, za což si vysloužil odsuzující komentář: „Tohle je skvrna na zdi.“

Samotný Ovčáček si ale z bojkotu příliš nedělá. „Za pikantní považuji, že jde o reakci na zveřejnění výhrůžek příznivců Milionu chvilek nenávisti vůči mně - vyhrožovali mi po bolševicku kriminalizací. Nejde o první akci tohoto typu. Před časem komentátor Honzejk vyhlásil akci “blokujte Ovčáčka” a výsledkem je, že mám násobně vyšší počet followerů. Nijak mne to tedy netrápí. Ono je to zase přejde. Teď je horko a to mnohé zmáhá,“ napsal redakci serveru EuroZprávy.cz