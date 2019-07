Otřesné. A za tyhle manipulace musíme platit. Soukup se pořádně naštval na Moravce a ČT

Soukup se na sociálních sítích vrátil k nedělním Otázkách Václava Moravce, jejichž hostem byl premiér Andrej Babiš. „Moravec si do své moskytiéry pozval premiéra Andreje Babiše a souhlasím s vámi, že to bylo otřesné. Už samotný úvod, kde moderátor veřejnoprávní instituce útočil na nepřítomného prezidenta republiky, mi přišel extrémně přes čáru,“ zlobí se majitel Barrandova na moderátora České televize.

Soukup také přímo cituje Moravce, který uvedl: „Prezident Miloš Zeman si neváží kandidáta na ministra kultury Michala Šmardu, protože prý nemá vysokou školu. Tu ovšem nemá ani Zemanův mluvčí!" Jiří Ovčáček studoval Arcibiskupské gymnázium v Praze, následně přešel na soukromé Ekologické gymnázium,[9] kde odmaturoval. Studia andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nedokončil a začal se věnovat žurnalistice.

Připomíná i další výrok moderátora ČT. „Miloš Zeman, který podle svých slov nesnáší vydírání, sám vydírá. Tu premiéra Andreje Babiše, tu předsedu ČSSD Jana Hamáčka,“ uvedl také během vysílání podle Soukupa Moravec.

Právě tím podle Soukupa překročil všechny meze. „Označit hlavu státu za vyděrače, to je už hodně silná káva. Následovalo školení premiéra z Ústavy a neustálé skákání do řeči, kdy Babiš nemohl dokončit snad ani jedinou myšlenku,“ zastal se premiéra Soukup, který si Babiše do svých pořadů také zve. Navíc pravidelně dělá rozhovory s prezidentem Zemanem v rámci pořadu Týden s prezidentem.

„Nelíbí se mi to. Je ale na každém politikovi, jestli tomuto chce být přítomen. Velká škoda, že pana moderátora musíme platit my všichni. A ještě větší škoda je, že ačkoli ho platíme, tak ani nevíme, kolik si za tuhle manipulaci s veřejností účtuje. Protože Česká televize na otázky týkající se platů svých zaměstnanců odmítá odpovědět,“ zuří Soukup, který patří k hlasitým kritikům veřejnoprávní televize.