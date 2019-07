Karel Gott vychvaluje Zemana: Ať žije pan prezident!

Karel Gott rozdal u příležitosti svých narozenin řadu rozhovorů. Objevil se mimo jiné i v české televizi, kde se mimo jiné zamýšlel třeba nad tím, zda by pro nás nebylo lepší, kdybychom zůstali součástí Rakouska-Uherska. Není prý totiž jisté, zda Československo bylo opravdu nezávislé.

Zpěvák zavzpomínal na mladé léta i na to, jak za svůj život viděl v českých zemích oslavování řady osvoboditelů. „Musíme si přát, aby si lidé dávali dohromady souvislosti, aby potom uvažovali a uměli rozlišovat, kde asi je ta pravda,“ poučoval Gott.

Nadhodil také otázku, jestli by obyvatelům české kotliny nebylo lépe třeba za císaře Františka I., tedy za časů Rakouska-Uherska. „Jestli prostě republika bylo to ono. Ta sláva, že jsme opravdu samostatní? Bylo to to ‚ono‘? Byli jsme opravdu nezávislí?“ filozofoval Gott.

V rozhovoru také chválil prezidenta Miloše Zemana. Ten zpěvákovi v gratulaci napsal, že je „skutečný umělec“, což je „…kontrast k současnosti plné uměleckých loutek, které jsou ztraceny na prknech, která znamenají svět, v prázdných pseudopoetických plcích jsou ovšem jako doma.“ Gotta v úvodu také oslavil jako „mistra“.

„Měl jsem slzu v oku, když jsem dostal dneska dopis od pana prezidenta, protože to je prostě dopis od hlavy státu. Čili když on řekne: ‚Jste skutečný umělec, který se rozdává druhým. Je to vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Vydat se třeba i z posledních sil.‘ Ať žije pan prezident. Děkuju,“ prozradil v ČT dojatý Gott.

Zpěvák Zemanovi poděkoval i osobně. „Mistr Karel Gott se dnes večer telefonicky spojil s panem prezidentem a poděkoval za blahopřejný dopis k 80. narozeninám, který zaslal pan prezident,“ informoval na sociálních sítích mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.