Karel Gott zpíval o h*vnu! Nesnášel jsem ho! Po útoku politiků a novinářů se ozval Ovčáček

Karel Gott ve svých písních zpívá především o lásce. „V průběhu své téměř šedesát let trvající kariéry nahrál Karel Gott hodně přes tisíc písní. Jak ukazuje analýza jejich textů, většinou byly o lásce,“ píše se na Twitteru Radiožurnálu.

Na příspěvek zareagovala řada diskutujících, mezi nimi i známý novinář a politický komentátor Jindřich Šídlo. Ten dal jasně najevo, že Gottovy písně za příliš kvalitní nepovažuje. „Já myslím, že byly především o h**nu,“ rýpnul si na twitteru.

Tím některé zpěvákovy fanoušky pobouřil a tak se Šídla na twitteru ptali, jestli „láska je hovno“. I na to měl ovšem Šídlo odpověď. „Ne, to jistě není. Ty písně bohužel jo,“ vysvětloval s tím, „ať si každý poslouchá, co chce, ale Gottovy texty – zvlášť ze 70. a 80. let – jsou sbírka úplných banalit“.

Za pravdu mu dal i europoslanec ODS Jan Zahradil, který se přiznal, že v mládí Gotta nesnášel. „S tím je ovšem nutné souhlasit. Dodal bych, že i ta hudba. Jak já to coby puberťák nesnášel, a valilo se to tehdy odevšud, zejména v 70. letech,“ poznamenal Zahradil.

Šídla a další kritiky se na sociálních sítích pokusil usadit mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který připomněl jednu ze známých Gottových písní. „Můj bratr Jan. Nic více není třeba říkat. A poslouchat ty šídly a jiné idioty,“ rýpnul si Ovčáček.

Tím ale neskončil. „Dr. Gustáv Husák říkal v roce 1988, že zůstal jako hov.o u cesty. Nikdo netušil, že v roce 2019 takových zůstává větší množství. Liberálních a urážejících skutečného Mistra. Plno Biľaků...“ vzkázal kritikům Gotta mluvčí Hradu.