Apollo 11 po 50 letech odstartuje z Prahy. Připomene "československé astronauty", kteří byli na Měsíci

Přistání prvního člověka na Měsíci připomene happening s názvem Moon 50: Zpátky na Měsíc. „V sobotu 20. července ve 22 hodin a 17 minut necháme odstartovat Žižkovskou věž v Praze,” říká autor myšlenky Filip Liška. „Její tubusy mají podobný tvar i rozměry jako původní nosná raketa Apolla 11, se kterou se astronauti vydali k prvnímu přistání 20. července 1969 na povrchu Měsíce,” vysvětluje Liška. Start žižkovské rakety se bude opakovat ve stejný čas také v neděli 21. července.

Pomocí videomappingu se tubus věže promění v raketu Saturn V. „Každý z nás se tak může na chvíli ocitnout dole pod raketou. Ani na mysu Canaveral v Kennedyho vesmírném středisku neměli lidé možnost se k Saturnu V dostat tak blízko,” říká producent akce Marek Vocel ze společnosti MVP events. Návštěvníci happeningu v Praze budou moci prožít a připomenout si celou misi od přípravy přes start, přistání na Měsíci až po splashdown v Tichém oceánu. Součástí programu bude také veřejná projekce filmů a koncert.

Projekt chce mimojiné připomenout, že Česká republika hrála roli významného aktéra při poznávání vesmíru. Dva astronauti z celkem 11 letů měli československé kořeny. Astronaut Eugene Cernan byl posledním člověkem, který na Měsíci stanul. Měl s sebou československou vlajku, kterou při své neoficiální a utajované návštěvě před 45 lety dovezl do vlasti svých rodičů.

Pražský happening je ojedinělou akcí, a to i v celosvětovém měřítku. Vznikl naprosto spontánně, z nadšení několika přátel, kteří chtějí oslavit jedinečnou událost v dějinách lidstva. „První let lidí na Měsíc je historickým milníkem z mnoha pohledů. Byl to významný objevitelský počin, využily se v té době nejpokročilejší technologie, lidé získali vědecký materiál a poznatky. To vše mu dalo celospolečenský význam,“ říká Liška.