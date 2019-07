Jágr to schytal od hokejové legendy: Je škoda, že se paktuje se Zemanem a Babišem

Hrdina se vůči komunistům, ale i Babišovi a Zemanovi vymezil už dříve. Na jeho twitteru se fanoušci přímo dočtou: „Nemám rád komunisty, Babiše a Zemana...komu to vadí, tak ať sem neleze...díky.“ V rozhovoru pro Deník N se teď rozpovídal mimo jiné i o Jágrovi, který s oběma zmíněnými politiky spolupracuje.

Hrdina se netají svým odporem ke komunistům. Vyčítá jím třeba to, že se kvůli nim do zámořské NHL dostal až po 30. narozeninách. „Proti naší vůli nás drželi v Československu. Mohl jsem utéct, ale to jsem neudělal z rodinných důvodů,“ vysvětluje.

Netěší jej ani to, že se Jágr vydal na cestu do Číny v delegaci prezidenta Miloše Zemana. „Pro mě to bylo zklamání, ale je to jeho rozhodnutí. Já bych to neudělal. Má k tomu své důvody. To, že je nejlepším českým hokejistou, který kdy hrál, už mu nikdo nevezme. Ale z mého pohledu je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident Zeman nebo premiér Babiš,“ vysvětluje hokejová legenda.

Už v minulosti jej nepříjemně překvapilo, že se Jágr objevil v reklamě na Vodňanské kuře s Andrejem Babišem. „Ale říkal jsem si, že jeden výstřelek asi nebude úplně důležitý. Ale vyjet do Číny už znamená určitou pozici, která se mi nelíbí. Je mi líto, že si není schopný vyhodnotit reálie zemí, jako jsou Rusko s Čínou, a že mu nevadí režimy, které tvrdě potlačují lidská práva a demokratické principy,“ uvedl s tím, že jej zklamal i následným vysvětlením, proč vlastně do Číny jel.

„Podle reakcí lidí z mého okolí si myslím, že tímhle krokem ztratil i hodně fanoušků, a to je škoda. Když se spolu potkáme, nic mu vyčítat nebudu, protože jsou to jeho důvody a osobní věci, ale mě osobně jeho postoj zklamal,“ posteskl si Hrdina.

Jágr kritiku odmítá

Sám Jágr na jeho kritiku zareagoval pro server iDnes.cz. „I když mám Jirku Hrdinu rád, pořád je to názor člověka, který si možná něco přečetl a nemá další informace. Že mě lidi strkají na určitou stranu, aniž bych se jakkoliv sám vyjádřil, na to jsem si za rok a půl v Česku zvykl. Ale neznamená to, že s tím souhlasí,“ uvedl.

Podle něj tu neexistuje diskuze a respekt k jinému názoru. Nemáš stejný názor jako já? Nemám tě rád. To je cesta do pekla. Vadí mi. Ale Jirku mám rád a vždy ho rád mít budu, i když řekl, že jsem ho zklamal. Jsem zodpovědný za lidi, co tu pracujou, a nikdo neví, proč jsem do Číny jel. S politikou to nemělo nic společného,“ dodal Jágr

Hnilička je zklamání, ale Voráček mě potěšil

Pochopení Hrdina nemá ani pro Milana Hniličku, který byl dokonce za hnutí ANO zvolen do Poslanecké sněmovny a který se stal vládním zmocněncem pro sport, „Hnilda je jeden z těch lidí, kteří z nějakého důvodu, o kterém si můžu myslet, co chci, vstoupili do ANO ve chvíli, když už bylo každému jasné, proč šel Andrej Babiš do politiky,“ uvedl s tím, že i Hnilička jej zklamal.

Naopak oceňuje, jak se k politické situaci staví jiný hokejista – reprezentační kapitán Jakub Voráček. Oceňuje třeba i to, že se Voráček nebojí v médiích vyjádřit svůj politický názor. „Potěšil mě, když odmítl dát rozhovor Babišovým novinám. Pro mě je důležité, že se ozývají lidé, kteří mají ve společnosti velké slovo a dávají příklad ostatním, že jsou schopni se postavit tomu, co se momentálně v České republice děje,“ přiznal.

Za toto rozhodnutí už ostatně chválil Voráčka i dříve na twitteru. „Silný vzkaz vyslal kapitán českých hokejistu Kuba Voráček, když odmítl rozhovor pro Bureš fake news MF Dnes...palec nahoru,“ napsal tehdy Hrdina.