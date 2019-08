Jak Česko vidí svět? Studenti upozornili na to, co o nás nikdo neví

Jeden z nejpopulárnějších světových serverů zaměřených na vysokoškolské studenty sepsal žebříček deseti věcí, které o Česku v zahraničí ví jen málokdo. Hned jako první bod zmiňuje zajímavé české tradice, které jinde neznají.

Mezi ně patří například šlehání žen na Velikonoce, polévání studenou na oplátku a všudepřítomné panáky alkoholu. Netradiční jsou ale i různé krojové tance, lidové hody nebo polibek na 1. máje.

Druhým bodem je podpora cizinců. "V České republice žije asi půl milionu cizinců a země má nespočet klubů a podpůrných skupin pro nečechy. Komunita expatů je obrovská a s přáteli z celého světa se můžete setkávat každý víkend," uvádí portál.

Dodává, že "Češi mají v létě tendenci trekovat, jezdit na kole a jezdit na kajaku, na podzim si můžete na houby, a zima je vyhrazena pro lyžování a snowboarding. Všechny tyto aktivity jsou k dispozici za mnohem nižší cenu, než jste zvyklí."

Třetím bodem je lokalita, v níž je Česko položeno. Server oceňuje, že Berlín, Vídeň, Milán, Mnichov, Krakov a Budapešť jsou z Česka snadno dostupné a vhodné k víkendovému výletu.

Portál také ocenil, že Česká republika je domovem mnoha známých mezinárodních společností, namátkou zmiňuje třeba Deloitte Touche nebo Exxon Mobil. "Země má ale také vlastní velké domácí firmy, jako jsou Škoda, Budějovický Budvar, Pilsner Urquell a Baťa," píše dále.

V dalších bodech je zmíněno, že v Česku je oproti jiným evropským městům poměrně levné bydlení, pracovní doba je podobná jako v Británii a Česko se dělí na Čechy a Moravu. Slezsko bylo opomenuto. Naopak ale server zmínil, že jsme nejbohatší země v Evropě, co se týče počtu hradů.

Samostatný bod je věnován slavným Čechům. Podle serveru je to trochu paradox, protože ve světě údajně nejsme proslulí, přesto slavná jména máme. "Vynalezli kontaktní čočky a kostkový cukr, takže zrakově postižení, poděkujte Čechům za to, že vidíte, kolik kostek cukru si dáváte do čaje! A co víc, vynalezli také slovo robot," píše server.

"Mezi slavné lidi narozené v České republice patří i Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Miloš Forman, Sigmund Freud, Oskar Schindler nebo Petra Němcová," uvádí dále.

Samostatný bod je věnován Československu, na což jsou prý Češi hákliví. "I když se Češi a Slováci označují za „bratry“, jsou zcela odlišní. Stereotypicky jsou Češi vnímáni jako mnohem klidnější a optimističtější než Slováci, kteří mají pověst poměrně ohnivou. Když se Československo rozpadlo, většina obyvatelstva se vlastně nechtěla oddělit, ale politici té doby rozhodli," dodal portál.