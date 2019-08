Podle Honzáka všichni hledáme bezpečí a jistotu, tedy obecné hodnoty zahrnující především sycení základních potřeb a plnění, někdy nesmyslných, přání. Ta jsou podle něj něčím navíc, protože nejsou nezbytná k životu, ale k uspokojení, naplnění pocitu spokojenosti až slasti.

Odborník také upozorňuje, že část lidstva věří v existenci nějaké vyšší bytosti, část zase v něco reálného, a velká část lidí je kvůli svému přesvědčení ochotna zabíjet ty, kteří mají přesvědčení odlišné.

Připomíná rovněž, že lidé jsou společenští a vytvářejí národy a státy, v nichž byl sdílený evropský rozum, víra a náboženství vystřídán vědou. Zároveň ale máme velmi kritický vztah k odlišným jedincům ve svém společenství a k odlišným společenstvím máme vztah ostražitý až nepřátelský, místy i nadřazený, vztah.

"Neochota Čechů věnovat se čemukoliv jinému než okouzlujícím kvalitám vlastního pupku je enormní a nárůst nacionalismu v poslední době je alarmující," varuje na webu magazínu Vital Honzák s tím, že postmoderní doba a globalizace nás zavalily takovým množstvím nejistot a informací, že svět se stal místem biologicky sice bezpečným, ale informačně zcela chaotickým.

"Jsou v Evropě migranti? Jsou, a někteří jsou zlí. Z čehož plyne: migranti jsou nebezpeční, protože jsou agresivní, chamtiví, špinaví a zlí. Kdo říká něco jiného, je jejich agent," ukazuje na příkladu psychiatr.

Proč je ale náš mozek tak fascinován špatnými zprávami? Podle Honzáka proto, že představuje signalizační, informační a exekutivní systém, který není určen k registraci klidu, ale k neustálému sledování možných rizik, nebezpečí, ohrožujících skutečností a rychlého reagování na ně. Strach je nejstarší emocí na zemi, a proto se podle něj vládcům s ním tak dobře manipuluje.

"Není problém vyvolat strach a ujistit lid, že vůdce nás před hrozícím nebezpečím, které si eventuálně i sám vymyslel, bezpečně ochrání. Kolik blbečků je dodnes přesvědčeno, že před invazí migrantů nás zachránil sám pan prezident tím, že řekl, že sem nesmějí! A současný premiér, sám migrant ze Slovenska, mu při tom pomáhal, protože na vlastním příkladu viděl, jak mohou takoví migranti škodit zemi, do níž se vecpou," tvrdí Honzák.

Nepopírá, že jsou u nás lidé, kteří nám chtějí záměrně škodit a ovládnout nás, a považuje za důležité před nimi varovat. Jsou ale podle něj tak mazaní, že jejich úmysly nejsou patrné na první pohled. "Jako je tomu třeba u Miloše Zemana, jehož nepokryté přihrávání Rusku a Číně nepotřebuje žádné tajuplné vysvětlení, protože je patrné na první pohled, stejně jako hrabivost čápů v hnízdě," dodal.

"Že Miloš Zeman bojuje proti migrantům, je vypočítavé podbízení se voličům, a to je zcela jiný motiv, než u přesvědčených šiřitelů poplašných zpráv. Nicméně on jim pomáhá vytvářet atmosféru, v níž se jim daří, a všechno dohromady to pomáhá vytvářet atmosféru strachu volající po silné ruce nějakého vůdce," varuje závěrem psychiatr.