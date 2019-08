Cenzura v Česku? Známý právník prozradil, co se u nás děje

Hasenkopf na sociální síti nasdílel situaci, která nastala u něj v messengeru. Facebook mu totiž zablokoval posílání zpráv, byť pouze dočasně. Právníka to ale rozlítilo.

"To vypadá, že někomu z elfů či cenzorů extrémně vadím - aby mi někdo zablokoval posílání zpráv přes messenger, to už je síla. Nikomu žádný spam samozřejmě neposílám, messenger pužívám výhradně k pracovním a soukromým účelům. A zakázaný obsah tam nebyl ani vzdáleně ... a i kdyby byl, je to PRIVÁTNÍ korespondence ... čili Messenger tu porušuje listovní tajemství," napsal na sociální síti Hasenkopf.

O chvíli později přidal další příspěvek, v němž se věnoval tématice cenzury na sociální síti. "Tušil jsem správně, cenzura je outsourcovaná ... na Filipínách to dělají takřka děti, v Evropě je centrum v Berlíně (koho by to napadlo) a ve Varšavě ... komupak asi fb outsourcoval cenzuru v ČR," připsal k tomu.

Překvapila ho také nabídka přejít na ruskou sociální síť VKontakte. Konkrétně fakt, že se mu zobrazila možnost přihlásit se přes svůj facebook účet. "A ještě k nabídkám, ať přejdu na VK.com ... mám s tím problém. Ne že je to ruské nebo se to tak tváří, mám problém s tímhle: jak už předem na VK vědí, jaký profil mám na FB? Ty dvě sítě jsou zjevně propojené," uvedl.