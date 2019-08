Eva Holubová se naštvala voliče Babiše: Mají zdevastovaný mozky. Naše generace musí vychcípat

Holubová patří k těm celebritám, které často a rády komunikují s lidmi přes instagram. „Mám to ráda, neboť se díky tomu dostávám mezi normální lidi, mohu si s nimi povídat. Nemám čas na to, abych šla do hospody,“ přiznala v rozhovoru pro DVTV. Právě tam píše a diskutuje nejen o své práci a volném čase, ale i o politice.

Herečka dává jasně najevo, že se současnou situací spokojená není. „Demokracii cítím jako občanskou povinnost. Jsem z generace, které lhali o minulosti, bála se budoucnosti a štvala ji přítomnost,“ připomíná.

„Pak jsem se seznámila s Olgou Havlovou a pod jejím vlivem jsem se ze sametové revoluce vydrápala jako občanka. A já už si to nedám vzít,“ zdůrazňuje herečka, který tvrdě vystupuje proti současné vládní garnituře. „Musí se pořád bránit, i když vás to štve,“ burcuje, že lidé za svobodu bojovali i mnohem víc.

Na premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nenechala nit suchou. Nechápe prý, jak může chtít řídit stát jako firmu. „To on je můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí,“ diví se. Podle ní Babiše zřejmě volí právě její generace. „Asi musíme vychcípat a musí nastoupit noví bojovníci,“ posteskla si. „Ale lidi možná chtějí zapomenout, jsou to zdevastovaný mozky,“ dodala.