Náhražka hamburgeru z hrachu obsahuje 20 složek, stojí 200 korun

"Je potřeba myslet na to, že se nejedná o úplnou náhradu masa a navíc se jedná o poměrně vysoce zpracovaný výrobek, který má 20 složek," uvedl SZÚ v hodnocení výrobku. V ČR je prodávají eshopy s potravinami Rohlík a Košík, cena je kolem 200 korun za dva hamburgery.

Asi pětinu obsahu tvoří hrachová bílkovina. Dále obsahuje vodu, řepkový, slunečnicový a kokosový olej, aromata a stabilizátory jako je celulosa, methylcelulosa a arabská guma. Kromě toho výrobek obsahuje bramborový škrob, maltodextrin, kvasnicový extrakt a sušené kvasnice, sůl, kyseliny L-askorbovou a octovou a jako barviva šťávu z červené řepy, modifikovaný škrob, jablečný extrakt a koncentrát z citronové šťávy.

SZÚ upozorňuje, že mezi bílkovinami obsaženými v mase a v jeho náhražce z hrachu je významný rozdíl. "Hovězí maso představuje zdroj plnohodnotných proteinů, obsahuje celé spektrum esenciálních aminokyselin. Naopak hrách je neplnohodnotným zdrojem bílkovin," píše ústav. Je v něm nedostatek sirných aminokyselin, hlavně methioninu.

Výrobek prodávaný v USA má navíc jiné složení než nabízený v tuzemsku. "Na rozdíl od české varianty, kde je obsažena pouze hrachová bílkovina, americká varianta obsahuje ještě rýžový protein a bílkovinu z mungo fazolí, kdy se nedostatek aminokyselin vhodně doplní," dodal SZÚ s tím, že rozdílné složení potvrdila i laboratorní analýza.

Podle SZÚ veganský burger má vyšší energetickou hodnotu než běžný z masa, obsahuje podobné množství bílkovin a tuků a na rozdíl od masa i sacharidy. Hovězí maso i Beyond Burger jsou podle ústavu bohaté na nasycené mastné kyseliny (SFA). "SFA by v jídelníčku dle WHO (Světové zdravotnické organizace) neměly představovat více než deset procent celkové denní energie. Evropský úřad pro bezpečnost potravin pak hovoří o co nejnižším množství," uvádí SZÚ.

Zástupci Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ burger i ochutnali. Podle nich konzistencí, vůní i šťavnatostí připomínal klasický hovězí. Měl výraznější kouřové aroma a pro maso netypickou sladší chuť. "S chladnoucím pokrmem veganský burger výrazně změnil své senzorické vlastnosti. Začal mít výraznou, typicky luštěninovou chuť, konzistence se zdála být více 'šlupkovitá' a 'bublinkovitá' připomínající sojové 'maso'," uvedl SZÚ.

K rostlinným náhražkám masa, které v Česku prodávají i jiné firmy, lidé stále častěji přistupují zejména z etických a ekologických důvodů. Zatímco na přípravu 100 gramů hovězího masa se vyprodukuje 50 kilogramů skleníkových plynů, u hrachové bílkoviny je to 0,4 kilogramu. "Zůstává ale otázkou, jaká je ekologická stopa při celém procesu výroby a zpracování veganského burgeru a také následného transportování z Ameriky do ČR," dodal ústav.