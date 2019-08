Michal Horáček: Máme tu blok Babiš-Zeman a prezident je silnější. Možná půjdu do politiky

Textař Michal Horáček aktuálně studuje Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přesto by si podle svých slov netroufl vykonávat funkci ministra kultury. „Ministr kultury je poslední, co se rozdává v koalicích. Ale otázka je, co takový člověk tam může. Je strašně důležité, aby to byla velká osobnost. Kultura dostává na frak,“ varoval v rozhovoru pro DV TV.

Přiznal také, že situace kolem sociálního demokrata Michala Šmardy, kterého prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat, jej velice mrzí. Je ale přesvědčen, že lidi moc nezajímá, kdo tento podceňovaný rezort povede.

Navíc se mu nelíbí, jak funguje duo premiér-prezident. „Mám dojem, že tady je blok prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Někdy dojde ke střetu, jako v tomto případě, kdy zvítězil prezident Miloš Zeman. Andrej Babiš je vrcholný pragmatik, který nechce mít problémy, kde nemusí. I proto ustupuje prezidentu Zemanovi ve věcech, které nepovažuje za zásadní,“ varuje Horáček s tím, že on sám to za zásadní považuje.

I proto podporuje částečně demonstrace proti Babišovi. „Bylo dobře se sejít a vyjádřit nahlas své požadavky,“ řekl k první demonstraci, které se osobně také zúčastnil. Na ní lidé protestovali i proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové.

Jenže ostatní akce už podle něj byly jiné. „Ale při dalších demonstracích už se demonstrovalo za odstoupení premiéra Andreje Babiše, ale ten mandát demonstranti nemají,“ myslí si Horáček. Zdůraznil však, že Babiše nikdy nevolil a volit nebude. Přesto je prý ale důležité respektovat výsledek svobodných voleb.

Navíc naznačil, že by se sám mohl do politiky zapojit. Zvažuje totiž kandidaturu do Senátu. „Mám různé nabídky z různých stran, tentokrát jsou seriózní,“ dodal Michal Horáček. V Senátu působí i další Zemanovi soupeři z prezidentské volby – Marek Hilšer, Jiří Drahoš a Pavel Fischer.