Agresivní Arabové, nadřazení muslimové a Evropa nejdou dohromady... Umělkyně rázně účtuje

"Vím, že, to asi dnes není korektní, ale na Alžírsko se mi váže spousta vzpomínek a zkušeností s místními lidmi, kteří ve mně zakotvili nedůvěru vůči Arabům. Je to islámská země, bylo to všude přítomno. Arabský svět byl dost agresivní," přiznala pro Český rozhlas.

Podle ní je nemožné, aby se někdy evropská a muslimská kultura protnuly. "I s vlastními zkušenostmi vím, že naivita, že se jejich a naše kultura mohou skloubit, je velká. Je to jiný svět, je to velmi komplikované, včetně hlubokého přesvědčení, že jejich víra je lepší, nadřazenější a že se křesťané, až to pochopí, stanou také muslimy," dodala.

Díky svému povolání také zavítala do Ruska, jehož vývoj podle svých slov sleduje z povzdálí. "Je to kapitola sama pro sebe. Jde o velký národ, je to s nimi těžké. Mají pocit, že jsou spasitelé. Ten jejich mesianismus mě fascinoval, když jsem tam průvodcovala," vysvětlila Rozhlasu.

Sama se nedomnívá, že by se v Rusku uchytila demokracie evropského typu. Tvrdí totiž, že Rusové potřebují "cara", který jejich národ drží tvrdou rukou. "Nejsou zvyklí na vlastní zodpovědnost," dodala.