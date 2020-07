Brněnská hvězdárna představí unikátní terralónu, obří model Země

Terralóna je fotorealistickým ztvárněním naší planety v podobě nafukovací koule o průměru 10 metrů. Pokud to počasí dovolí, bude instalována každý den – od pondělí 6. července do neděle 12. července vždy od 16 hodin do 23:59. Nejkrásnější výhled na nejúžasnější planetu ve vesmíru pak doplní pohodová hudba.

"Skutečná planeta Země má průměr necelých 13 tisíc kilometrů, terralóna pouhých 10 metrů. V takovém měřítku by Mount Everest sahal do výšky 7 milimetrů. V nezmenšené realitě se Mezinárodní kosmická stanice pohybuje ve výšce 400 km rychlostí 28 tisíc kilometrů v hodině. U terralóny bychom tuto základnu našli ve výšce 30 centimetrů," uvedla na svém webu Hvězdárna.

"Náš Měsíc by měl průměr necelé 4 metry a pohyboval by se asi tři sta metrů daleko. O tom, jak je vlastně vesmír pustý svědčí fakt, že Slunce by sice mělo podobu koule o průměru 1 kilometr, ale bylo by 120 kilometrů daleko, tedy zhruba u Ostravy," upozornili zástupci Hvězdárny.

Návštěvníci mají také možnost po celý den navštívit tyto projekce pořadů v digitáriu:

16.00 pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru 2D

18.00 Vesmír 3D

20.00 Zrození planety Země 2D

A aby toho nebylo málo, od 6. do 12. července vždy ve 21:30 hodin startuje letní kino s vesmírnou duší – každý večer jiné letní sci-fi. Promítání je za každého počasí, vždy v anglickém znění s českými titulky.

pondělí 6. července: Blade Runner

úterý 7. července: Gravitace

středa 8. července: Šílený Max: Zběsilá cesta

čtvrtek 9. července: Star Trek: Do temnoty

pátek 10. července: Příchozí

sobota 11. července: Alita: Bojový Anděl

neděle 12. července: Marťan

Vstup do kina je zdarma, občerstvení nutno vlastní, v budově hvězdárny jsou automaty na nápoje a balené potraviny. Sezení je zajištěno na zemi, návštěvníci by si proto měli vzít stoličku nebo deku.