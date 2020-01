Češi spatří vyjímečné polostínové zatmění Měsíce

Polostínové zatmění nastává při úplňku, ale jen pokud Měsíc projde blízko stínu vrženého Zemí. Dráha Měsíce je podle astronoma Petra Horálka vůči rovině zemské dráhy skloněna asi o pět stupňů a zemský stín na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce kruhovou plochu o úhlovém průměru jen 1,5 stupně. Měsíc tak zemský stín i jeho blízké okolí častěji mine a k zatmění nedojde. Polostínové zatmění je navíc očima patrné jen v době, kdy se Měsíc nachází velice blízko okraje zemského stínu.

Měsíc při tomto zatmění vypadá lehce "začouzeně". Očima to bude pozorovatelné zhruba od 19:30 do 20:40, nejlépe kolem vrcholné fáze jevu, která nastane ve 20:10. S pomocí profesionální techniky pak lidé mohou sledovat jev jak ze Štefánikovy hvězdárny na Petříně, tak i z hvězdáren v Ďáblicích a ve středočeském Ondřejově. Komentované pozorování oblohy všechny pořádají od 18:00. V Ondřejově potrvá do 20:30, v Praze ještě o půl hodiny déle. Vedle potemnělého Měsíce navíc návštěvníci uvidí i Venuši jako Večernici, která je v prvních měsících letošního roku velice jasná.

Další, ovšem mnohem hůře, pozorovatelné polostínové zatmění Měsíce letos nastane 5. června. Výraznější přijde až 28. října 2023, úplné zatmění bude z Česka viditelné 7. září 2025.

Průběh zatmění v České republice

Východ Měsíce (Praha) 15 hod 58 min SEČ

Začátek polostínového zatmění * 18 hod 07 min 45 s SEČ

Maximální fáze zatmění 20 hod 09 min 59 s SEČ

Konec polostínového zatmění* 22 hod 12 min 19 s SEČ



* tato fáze není očima pozorovatelná