Covid-19 není novodobý mor, musíme se uklidnit, namítá evoluční biolog

"Jakákoliv evoluce je vázaná na rozmnožování. Takže v okamžiku, kdy jsme se domnožili a dochovali svoje potomky, evolučně končíme. A je úplně jedno, co se s námi stane,“ nechal se profesor slyšet v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s tím, že vychází z dosavadního vývoje pandemie.

Ačkoliv koronavirus stejně jako jiné viry mutuje, není podle evolučního biologa důvod se obávat, že by se z něj stal neselektivní zabiják, ba dokonce naopak. Rovněž také konstatoval, že je z hlediska evoluce více důležité, jací lidé viru podléhají než samotný počet úmrtí.

"Možná už je načase opravdu říct, že covid-19 je banální respirační virózka, která v zásadě není schopná zkrátit člověku život o více než několik měsíců,“ podotkl s poznámkou, že v době kdy se nic neděje, ale stejně lidé blázní, by bylo spíše lepší zapojit zdravý selský rozum a uklidnit se.

"Pokud by měl mít koronavirus na lidskou evoluci větší vliv, musel by „hrábnout“ do rozmnožovacího věku života." Jan Zrzavý

To, z čeho v současné době evoluce těží, není boj o holý život, nýbrž sociální vztahy. "To, že se nevraždíme, neznamená, že se navzájem nevyužíváme a nezneužíváme – ubývá případů, kdy interakce mezi dvěma lidmi potřebuje sekeru, ale ty interakce tu pořád jsou,“ říká.

Důvod, proč si dnes lidé nepořizují hodně dětí, spočívá ve změněném životním stylu. "Žijeme jinak, než jsme žili před tisíci lety. Dětí máme málo, protože do nich hrozně investujeme – všechno, co máme, vrazíme do jednoho nebo dvou dětí,“ uzavřel Zrzavý.