Demonstrace před Českou televizí? Herečka se pořádně dopálila

Martin Fendrych se na webu Aktuálně.cz pozastavil nad některými kandidáty, kteří se hlásí do Rady České televize, potažmo Rady Českého rozhlasu. Pro mnohé se totiž veřejnoprávní média stala kótami, které je třeba "dobýt, ovládnout, zničit." A kudy jinudy než právě před rady.

"Veřejnoprávní média mají usilovat o objektivnost, což naráží na odlišné představy stran. Miloš Zeman, komunisté, okamurovci, ANO, Trikolóra, ti všichni na Českou televizi pravidelně útočí, protože neříká, co chtějí slyšet. Někdy i další strany," upozornil komentátor.

Dodal, že se na veřejnoprávní televizi upírá silná pozornost a zástupy ostrostřelců čekají na sebemenší chybu, která se sice někdy stane, ale na zničení nestačí. Proto mají někteří potřebu převracet hodnoty a vést hybridní válku proti ČT a ČRo.

A právě to bude podle něj hrát velkou roli při obměně rad. Pro příklad autor nemusí jít daleko. Do Rady ČT kandiduje Luboš Xaver Veselý, který v médiích působí 20 let, čerstvě i v Rozhlase, kde vyvolal pobouření rozhovorem s Babišem, který působil jako jeho PR.

Paradoxně ale pak pořad České televize Newsroom nazval "nejodpornějším bulvárem". "Taky metoda převracení hodnot - Xaver si ve veřejnoprávním rozhlase popovídá s premiérem, nechá ho bez oponentury říkat, co chce, ale Newsroom ČT je bulvár, když se ho na to zeptá. Veselý má v ČRo vést také pravidelný "lifestylový rozhovor" s Milošem Zemanem (prezident to oznámil poté, co skončil s TV Barrandov). - Vida, jak se Rozhlas se správně vybraným ředitelem mění," napsal komentátor.

Dodal, že používá populistický slovník a útoky na elity a na realitu a jeho internetová televize XTV uzavřela smlouvu s Pražským hradem na výrobu propagačních materiálů, v čemž ale sám Veselý střet zájmu nevidí.

Kromě něj se ale do Rady hlásí i mnoho dalších lidí, z nichž část je podle autora vůči ČT vysloveně nepřátelská. Například Česká biskupská konference, která do rady kandidovala ekonomku Hanu Lipovskou.

"Dodejme však, že kandidováni jsou i lidé úctyhodní, kteří si uvědomují, že se dnes v Česku nehraje o nic menšího, než je vztah k realitě. Snad ještě dodejme: občanská společnost by si neměla nechat Českou televizi ukrást nebo zdevastovat," uzavřel autor.

Komentář nemohla nechat bez odezvy herečka Aňa Geislerová, která k němu nazlobeně napsala: "Už jednou jsme před Českou televizí demonstrovali, bude-li třeba, vrátíme se."