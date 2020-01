Hmyz na talíři: Zájem Čechů roste. V Brně ochutnali šváby, cvrčky a sarančata

Václavík s Klubem cestovatelů v Brně letos slaví deset let, co poprvé hmyz servíroval. "Od té doby se zájem zvyšuje. Dřív jsme akci udělali jednou za tři měsíce, teď ji nabízíme jednou za dva týdny a vždy je plno. Občas přijde někdo, kdo už byl, protože přivede někoho dalšího, jinak ale chodí stále noví lidé," řekl Václavík, který cestuje a sbírá zkušenosti po světě.

V Česku lidem podle něj nejvíce chutnají cvrčci na másle. Za zážitkem chodí jak mladá, tak starší generace. Zájemci mohli za 300 korun ochutnat pětichodové menu, ve kterém byli larvy potemníka brazilského, švábi, sarančata, cvrčci a také štír s tarantulí. Václavík vše připravoval před jejich očima. "Nejdříve je potřeba hmyz usmrtit v horké vodě, potom se to dá na pánev orestovat, dají se bylinky a dochutí se to. Červíci se dělají s chilli a česnekem, grilovacími bylinkami, koriandrem, sarančata se zase podávají na víně, cvrčci na másle. Podáváme se salátkem a krekry," popsal Václavík.

Podle něj je potřeba konzumovat hmyz po tepelné úpravě, jinak hrozí zdravotní problémy. "Sice jezení zaživa vidíme v různých pořadech, ale je to zbytečné riziko. Švábi na sobě můžou mít tasemnice, červi bakterie a třeba cvrčci plísně," upozornil Václavík. Restaurace odebírá hmyz od domluveného chovatele, který ho chová v potřebných podmínkách. Podle Václavíka nejde jen tak vyjít ven a posbírat hmyz, který si potom člověk uvaří.

"V Africe jsou známá sarančata, v Thajsku třeba larvy bource morušového. V žádné zemi to ale nejedí všichni a není to součást každodenního jídelníčku. Není to hlavní složka stravy. Je to jen doplněk nebo pochutina, zážitková gastronomie," zdůraznil Václavík.