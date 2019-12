Vánoce jsou za rohem, na co si dát pozor při nakupování dárků?

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mnohdy tlačí na spotřebitele, aby si na dárky, na které nemají peníze, půjčili. Půjčit peníze se vyplatí jenom na to, co vám bude sloužit déle, než to budete splácet. Kromě úvěru mnoho lidí využívá nabídku odložené platby za zboží. Jedná se o tzv. splátkový prodej, který je synonymem pro spotřebitelský úvěr. Pokud se pro úvěr na vánoční dárky rozhodnete, vždy se zajímejte o roční procentní sazbu nákladů, ze které zjistíte, kolik skutečně zaplatíte navíc.

V období Vánoc obchodníci naštěstí poskytují výhodné podmínky vracení zboží. Internetoví prodejci prodlužují dvoutýdenní lhůtu pro odstoupení třeba do konce roku nebo až do poloviny ledna. I kamenné prodejny zavádí možnost vrácení zboží, i když to zákon nezaručuje, informoval server dTest.

Kdo dárek nestihne vrátit, může ho prodat na internetu. Stále populárnější jsou i takzvané swapy neboli výměny věcí bez účasti peněz.

Slevy po Vánocích využívají především ti, kteří pod stromečkem našli poukazy či obálky s penězi. Často jde ale o slevy spíše kosmetického charakteru a mohou platit jen na některé zboží. Jejich hlavním účelem je nalákat zákazníky do prodejny.

Problémem je i to, že nemusíte vědět, jaká byla původní cena a prodejce jen falešně navyšuje předchozí cenu. Česká obchodní inspekce může takovou praktiku pokutovat, bohužel se k ní stále mnozí uchylují. Důležité je nepodlehnout rádoby výhodným nabídkám a každý nákup pečlivě uvážit.