Hvězdárna Brno trhla v roce 2019 rekord. Proto poodhaluje budoucnost roku 2020

„V říjnu 2019 oslavila brněnská hvězdárna už 65 let své existence. Stejně jako samotné Brno prošla i ona za tu dobu obrovskou proměnou.

Díky rozsáhlé rekonstrukci se z ní v posledních deseti letech stalo moderní multivizuální centrum světové úrovně, které spojuje poznatky z vědy a umění a umí je srozumitelnou a zároveň velmi přitažlivou formou předávat malým i velkým zájemcům o vesmír ve všech jeho podobách. Jsem velmi ráda, že to potvrzuje i letošní skvělá bilance počtu akcí, a především jejich návštěvníků. Do roku 2020 hvězdárně přeji, aby stále byla jednou ze zdejších dominant, v níž se Brňané i turisté setkávají s vědou v její současné, ale už i budoucí podobě,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

„Samozřejmě, že to není o číslech, ale i tak téměř 170 tisíc návštěvníků překvapilo i mne osobně. Když se podívám do svých záznamů, těžko říci, který počin z roku 2019 můžeme považovat za nejlepší… Dny jihomoravské kosmonautiky? Nebo největší evropskou přehlídku filmů pro digitální planetária, náš obří lunalón, festival vědy, světovou premiéru 3D představení Příběh nekonečných poutníků či snad prosincový stroj času? Byla to neuvěřitelná jízda. Avšak mohu se osobně zaručit, že podobné vědecko-fantastické zázraky chystáme i v roce počínajícím,“ dodal Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky.