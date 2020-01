Ignis Brunensis 2020: Ohnivá hudba připomene výročí Beethovena a Broma

Úvodní i finálový nesoutěžní ohňostroj nad hradem Špilberk tradičně rozšíří zážitky příznivců několik století uznávaného ohňostrojného řemesla a uctí výročí hudebních velikánů. Zahajovací ohňostrojné Prelude – 29. května – připomene osmdesátku v současnosti rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Ohňostrojné Galafinále nad Špilberkem – 20. června – bude ve znamení 250. výročí od narození Ludwiga van Beethovena. „Pro ohňostrojný muzikál je velmi důležité zvolit znělý a dramatický hudební podklad. Beethovenova hudba inspiruje a provokuje řadu virtuózů i v 21. století. Díky tomu bylo vytvořeno například pro Osudovou nebo Ódu na radost mnoho neobvyklých zpracování a moderních aranží, které zpřístupňují Beethovenovo dílo stále dalším generacím.



A my s těmito moderními úpravami klasické hudby oslavíme Beethovenovy 250. narozeniny i na brněnské obloze,“ uvedl technický ředitel IGNIS BRUNENSIS a ohňostrojný designér Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX.

Účastnické země a ohňostrojné společnosti letošního třiadvacátého ročníku odtajní pořadatelé v březnu. „Česká republika a její návštěvníci tradičně uvidí umělecké ohňostroje nejvyšší světové úrovně. Už nyní můžeme prozradit, že diváky čeká v Brně společně s ohňostrojnými představeními špičkových týmů z Evropy opět jedna velmi atraktivní mimoevropská show,“ prozradil za hlavního producenta Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO.

Ohňostrojnou přehlídku bude i letos provázet kolem padesátky akcí v Brně a na jižní Moravě sdružených do doprovodného festivalu zábavy. Jako každoročně se na úvod festivalových programů odehraje renomovaná soutěž 23. Mezinárodního policejního mistrovství v jezdectví se slavnostním defilé jízdních ekip v centru Brna (29.5.) a jezdeckými soutěžemi 30.5. v areálu Panská Lícha. Zejména pro děti, ale i juniory a seniory budou v produkci různých pořadatelů připraveny mezi 30.5. až 21.6. programy v sérii Dětských dnů uprostřed Evropy, stejně jako další pořady. Slavnostní premiérou pohádkového muzikálu Městského divadla Brno „O statečném kováři“ odstartuje 7. června již jedenácté Léto na Biskupském dvoře s divadelními a koncertními představeními v areálu Moravského zemského muzea na Zelném trhu – představení je možné navštěvovat až do konce srpna. Cyklus pořadů Zábavy pod hradbami v centru Brna představí od 19. do 21. června jako každoročně mladé umělce z festivalu Mozartovy děti. Dopravní nostalgie – 20. a 21. června

– připomene jízdním defilé a jízdami s cestujícími výročí 120 let provozu elektrických tramvají a 90 let provozu autobusů MHD v Brně. Závěrečný festivalový víkend navodí atmosféru letní sezony těsně před prázdninami mořskými rybami a dary moře pod hvězdárnou na brněnské Kraví hoře – 20. a 21. června se uskuteční Slavnosti moře Ocean48. A přímo z této gastronomické akce bude možné v sobotu 20. června večer sledovat nad hradem Špilberk závěrečné ohňostrojné Galafinále IGNIS BRUNENSIS s tóny Ludwiga van Beethovena.

Zábavní a kulturní akce spojené s festivalem zábavy pokračují i v dalším letním období. Už nyní jsou nejen divadelní fanoušci zváni například 27. června na celodenní oslavy 75 let od založení Městského divadla Brno v divadelní dvoraně s malým ohňostrojem na závěr. Nebo v září na tradiční slavnosti Špilberk žije! a také na Slavnosti piva F.O. Poupěte 25. a 26. září na brněnské Riviéře.