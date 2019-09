Klus se rozjel: Gréta? Zelená hysterie? Politici, dělejte něco

Zpěvák Tomáš Klus svůj názor na Grétu Thunbergovou na sociálních sítích zveřejnil již několikrát. „To neví, že jsou na světě Češi, kterým žádná malá holka nemá co říkat, co mají dělat? Že jsou zde silní, sebevědomí muži, ochotni si kdykoli plivnout na kohokoli, kdo na rozdíl od nich se zvedne a pro svou myšlenku i něco udělá?“ napsal například v reakci na její projev v New Yorku.

Klus je jí podle svých slov vděčný, že mimo svou osvětu přináší tolik kontroverze skrze kterou jsme sami sobě svědky. „Je pro nás stále důležitější kdo na nás mluví, než co nám říká,“ varuje Čechy písničkář.

K tématu se vrátil i teď. „Proč se v médiích ke Gretě vyjadřují hlavně ekonomové, psychologové, celebrity.. a obecně k tématu nekompetentní osoby, vypočítavající uhlíkové stopy jejího pohybu, tlumočící zkazky o konci světa, popřípadě dávají k dobru teorie o zeleném spiknutí?,“ zajímá ho.

Poukazuje na to, že sama aktivistka cílí svou kampaň na politiky a ústředním motivem je Naslouchejte vědcům. „Proč tedy plašící se veřejnost nejprve, namísto výše uvedených expertů, z omylu nevyvádí ti, kteří problematice klimatických změn opravdu rozumí, protože se jí věnují, studují ji a já nevím, co se s ní dá všechno dělat,“ píše na facebooku Klus.

„Proč nedáváme prostor nejprve tomu, jestli to, o co se tu hádáme, je nebo není pravda? Spekulace jen posilují chaos, už tak dost přifoukávaný domácími strastmi. Proto prosím politickou reprezentaci naší země, aby v zájmu vyjasnění otázky, která prokazatelně frustruje občany a rozeštvává daňové poplatníky, otevřela prostřednictvím médií veřejnou diskuzi s vědci a jednou pro vždy dala zelené hysterii červenou, nebo potvrdila její platnost a zachovala se podle toho. V úctě, občan a daňový poplatník Klus,“ apeluje na politiky zpěvák.